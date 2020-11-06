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В Минске арестован сын Станислава Шушкевича
Источник материала: Партизан
Суд в Минске арестовал сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича на 10 суток из-за репостов в соцсети Facebook. Об этом Шушкевич-старший рассказал Deutsche Welle в пятницу, 6 ноября.
По словам первого председателя Верховного Совета Республики Беларусь, его сына "прихватывали самым непристойным образом". Политик расценил задержание своего сына как "личную месть". Какие именно репосты в социальной сети стали причиной, неизвестно.
Между тем "МБХ медиа"
Станислав Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный совет (парламент) Беларуси. 8 декабря 1991 года он с белорусской стороны подписал в Беловежской пуще соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.
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Суд в Минске арестовал сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича на 10 суток из-за репостов в соцсети Facebook. Об этом Шушкевич-старший...
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