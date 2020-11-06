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Приговор Владимиру Чуденцову - пять с половиной лет заключения

06.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Заводского района Минска вынес приговор журналисту Владимиру Чуденцову. Процесс проходил в закрытом режиме.

Суд признал Чуденцова виновным в хранении порнографических материалов с целью распространения и распространения их заведомо несовершеннолетнему. Также его признали виновным в приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта и в попытке перевоза наркотиков через границу. 

Всего суд назначил Чуденцову шесть с половиной лет колонии усиленного режима. Однако один год ему отменили по нынешней амнистии. 

Кроме того, он должен заплатить 27 тысяч рублей штрафа (1000 базовых величин), что составляет по сегодняшнему курсу около 10 тысяч долларов, пишет Еврорадио. 

Чуденцова задержали на границе в конце 2019 года, когда он ехал в Польшу. В его вещах таможенники, как сообщалось, нашли марихуану. ТГ-канал NEXTA заявил, что Чуденцов был одним из его авторов, и связал задержание с политическими мотивами.

После задержания Чуденцова "Наша Нива" опубликовала материал о его возможных сексуальных связях с несовершеннолетними. Это стало для следователей поводом расширить предъявленные ему обвинения. 

В 1990-х Чуденцов (который тогда носил фамилию Зуев) отметился политическими пасквилями на представителей белорусской оппозиции. В 2010-х защищал антилукашенковские и антипутинские взгляды.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Заводского района Минска вынес приговор журналисту Владимиру Чуденцову. Процесс проходил в закрытом режиме.
 
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