ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко гарантировал новые выборы

06.11.2020 18:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», — заявил сегодня Александр Лукашенко, выступая на открытии новых станций Минского метрополитена. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

В этом контексте Александр Лукашенко также упомянул выборы в США, официальные итоговые результаты которых пока не объявлены.

«Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там, у себя, разберитесь. В Польше разберитесь — она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы», — сказал Александр Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», — заявил сегодня Александр Лукашенко, выступая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика