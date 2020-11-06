Лукашенко гарантировал новые выборы

Источник материала: Onliner

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», — заявил сегодня Александр Лукашенко, выступая на открытии новых станций Минского метрополитена. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» .

В этом контексте Александр Лукашенко также упомянул выборы в США, официальные итоговые результаты которых пока не объявлены.

«Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там, у себя, разберитесь. В Польше разберитесь — она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы», — сказал Александр Лукашенко.