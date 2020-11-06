Вышли первые обзоры PlayStation 5: крутая и странная

Источник материала: Onliner

Сегодня вышли полноценные обзоры PlayStation 5 на американских сайтах. Все в целом, конечно же, довольны. Но есть и несколько претензий. Вообще же пока новые приставки оценивать довольно сложно, потому что еще нет игр, способных продемонстрировать все достоинства консолей нового поколения.

Больше всего журналистам понравился обновленный контроллер DualSense, особенно триггеры, способные создавать ощущение сопротивления. Если разработчики будут использовать на полную катушки возможности геймпада, он подарит совершенно новые ощущения от игры.

Также обозревателей впечатлила скорость загрузки игр в PlayStation 5. Игры загружаются мгновенно, и это, оказывается, тоже меняет взгляд на виртуальные развлечения. По словам одного из журналистов, раньше случалось, что ему было лень включать PS4 из-за долгой загрузки той или иной игры. Теперь такого барьера нет.

К спорным моментам относят дизайн консоли. Приставку сложно вписать в интерьер. Кроме того, есть претензии к нелепой подставке, которая не слишком надежно удерживает PS5 как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

В преимущества Xbox Series X записывают подписку Game Pass, а PS5 — эксклюзив. Их, правда, пока немного. Новый «Человек-Паук» хорош, но, судя по отзывам, разница с версией игры для PS4 не слишком впечатляющая. Кроме того, пользователю доступно всего 667 ГБ, а Xbox предлагает почти на 200 ГБ больше.

В общем, обе консоли хороши! Осталось дождаться суперпуперигр, которые раскроют их потенциал.