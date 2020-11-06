Губернатор Ленобласти рассказал, чем порты в РФ выгодны Беларуси - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По словам Дрозденко, портовые комплексы в Ленинградской области активно развиваются, и российская сторона заинтересована в появлении новых грузов. Однако, что касается Беларуси, то здесь важна экономическая составляющая.

"Понятно, что политически, наверное, для Беларуси переориентироваться по своим грузам на портовые мощности России было бы правильно. Но очень важна и экономическая составляющая. Конечно, наши перспективные партнеры чаще всего задаются вопросами о величине тарифа на перевозку и стоимости стивидорных (погрузочно-разгрузочных - Sputnik) портовых услуг. И если эта составляющая будет выгодна или, по крайней мере, не будет резко отличаться от того, что сегодня имеют белорусские партнеры, я думаю, что этот проект будет реализован", - рассказал Дрозденко в интервью Baltnews .

Говоря о том, почему белорусские грузы не приходили в российские порты раньше, губернатор отметил, что основной задачей при строительстве терминалов в регионе была переориентация российских грузов. Причем эта задача еще не решена до конца. Он добавил, что в отличие от Калининградской области, которая тоже готова принять белорусские грузы, в Ленинградской не нужно ничего специально готовить кроме того, что терминалы уже строятся.

"У нас уже все условия есть, нам не надо специально готовиться. Мы все это и так готовили под свои российские грузы, под свой транзит, который переводился из Прибалтики. И это все уже реализовано на практике", - заверил Дрозденко.

Комментируя слова белорусского лидера о готовности республики построить свой терминал в Усть-Луге, губернатор Ленобласти отметил, что правильнее было бы использовать уже те мощности, которые уже есть.

"Пять крупных российских компаний, которые производят различные виды удобрений, – это азотные, калийные, фосфорные удобрения – объединились и строят его. Это единая точка отгрузки минеральных удобрений в Усть-Луге. Поэтому и, разговаривая с белорусской стороной, мы предложили им войти в состав акционеров по проектам, которые уже состоялись или сейчас реализуются", - сказал Дрозденко.

Он добавил, что такой способ обойдется дешевле, чем с нуля строить собственный терминал.

Переговоры о переводе белорусского грузопотока в российские порты начались после того, как президент Беларуси заявил о готовности изъять груз ы из портов в Прибалтике. Вопрос позже обсуждался в Минске в ходе переговоров премьер-министров Беларуси и России. Роман Головченко и Михаил Мишустин договорились проработать с участием заинтересованных сторон перенаправление белорусского экспорта в российский порт в Усть-Луге.

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