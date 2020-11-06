В Лиде мужчина мешал задерживать блокировщика движения. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Лиде задержали мужчину, который мешал выполнять должностные обязанности милиционерам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 25 октября в центре города во время воскресного протеста. Около 50 участников двигались в сцепке по тротуару недалеко от Дома торговли и выкрикивали лозунги. В этот момент на проезжей части милиционеры задерживали водителя: мужчина умышленно блокировал движение транспорта, остановив автомобиль на зеленый сигнал светофора.

— Группа протестующих развернулась и пошла на сотрудников, чтобы помешать задержанию. Около 10 человек обступили правоохранителей, пытаясь отбить водителя. При этом мужчина в светлой куртке вел себя агрессивнее других: держал милиционера за форму и обхватывал его, не давая выполнять должностные обязанности, — рассказали в МВД.

Мужчину задержали. Им оказался 45-летний неработающий местный житель, который никогда ранее проблем с законом не имел. В отношении него следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

В милиции также отметили, что личности остальных участников конфликта установлены. Их действиям будет дана правовая оценка.