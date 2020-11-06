Лукашенко: гарантирую вам новые выборы — тогда, когда вы примете решение

Открывая 6 ноября новые станции Минского метрополитена, Александр Лукашенко пообещал провести новые президентские выборы. Фрагмент его выступления разместил телеграм-канал «Пул Первого» .



Фото: «Пул Первого».

«Ну и на злобу дня, — сказал Лукашенко. — Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую».

Лукашенко также посоветовал странам Запада сначала разобраться со своими внутренними делами, а потом интересоваться ситуацией в Беларуси.

«Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов, — сказал он. — Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь — она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы».

С 9 августа в Беларуси проходят акции протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.