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Лукашенко: "Гарантирую вам новые выборы"

06.11.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов – "тогда, когда вы (народ – ред.) примите решение".



"Ну и на злобу дня: некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение", - сказал Лукашенко, выступая на открытии новых станций Минского метрополитена в пятницу. Президента цитирует близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

"Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение, для нас белорусов. Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное - потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев", - добавил Лукашенко.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия третьей линии минского метро от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади". Для участия в торжественной церемонии Лукашенко спустился на станцию "Ковальская Слобода", где встретился с руководством и работниками Минского метрополитена и "Минскметростроя".

В Беларуси третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов – "тогда, когда вы (народ – ред.) примите решение".
 
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