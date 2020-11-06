Байден побеждает в ключевой для выигрыша выборов Пенсильвании









"Европейская правда" . Об этом сообщает





Байден сейчас лидирует в Пенсильвании - он опережает Трампа на 5587 голосов, 49,4% против 49,3%, сообщает CNN. Лидерство в штате изменилось после подсчета в пятницу утром около 31 000 голосов из Филадельфии.





Как и в Джорджии, где Байден вышел в лидеры в ночь на пятницу, Байден начал резко сокращать отрыв, когда избирательная комиссия перешла к подсчету бюллетеней, поступивших по почте. Почти 80% голосов в "почтовых" бюллетенях - за Байдена, утверждают власти Пенсильвании. В 2020 году из-за пандемии количество почтовых голосов была особенно высоким.





Пенсильвания является одним из штатов, которые задержали подсчет голосов, поскольку по местному законодательству, почтовые голоса начинают считать только в день выборов (большинство других штатов начинает их обработку заранее).





Пенсильвания является одним из густонаселенных штатов и дает 20 голосов в Коллегию выборщиков - орган, чьи члены выбирают нового президента США, голосуя так, как поручило им большинство граждан штата. С голосами Пенсильвании и Джорджии Байден претендует на 306 голосов выборщиков.





Подчеркнем, это не окончательный результат выборов. Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков.





Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.





Напомним, Байден стал кандидатом в президенты, который получил наибольшее количество голосов на выборах в США за всю историю.





Президент Дональд Трамп заявил о мошенничестве с голосованием, подал судебные иски и призвал к пересчету голосов в нескольких штатах.