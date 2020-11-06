Юрий Воскресенский заявил, что Круглый стол — это начало национального диалога, но Павел Латушко заметил, что такой диалог пока невозможен:





▪️Нельзя обсуждать какую-либо реформу Конституции, пока у власти находится человек, который говорит, что он отрубит руки тем, кто попытается тронуть милиционера, «пленных не брать». Разве проблема в Конституции или проблема в том человеке, который, являясь гарантом конституции, позволяет себе и дает прямые поручения другим её нарушать?





▪️Невозможно обсуждать Конституцию, когда в тюрьмах более 120 политзаключенных, когда людей пытают и этому есть видео- и фотосвидетельства, когда более 17 тысяч подвергнуты произвольным арестам, задержаниям, несчитанное количество уволенных, 5 убийств, доказанные пытки и ни одного заведенного уголовного дела. В конституции нет права убивать, пытать человека и не расследовать это.





“Юрий, вы понимаете какой набор неправовых механизмов вы используете?” Неясно на каком основании Воскресенский располагает информацией об уголовных делах, которые ведутся в отношение граждан, так как такие данные покрыты тайной следствия, и за её распространение предусмотрено уголовное наказание.





Перед выборами все пропагандисты и те, кто сейчас будто бы радеет за отношения с соседом, говорили, что главный враг Беларуси — Россия, минимум 100 руководителей республиканских учреждений культуры были тому свидетелями.

В то же время, имеются сведения, что фирма Воскресенского находится в санкционном списке по поставке санкционной продукции в Россию.

Но тот не предоставил внятного ответа.





Неясно, какие и есть ли у Вокресенского полномочия, чтобы призывать лидеров демократического политического движения к переговорам в Беларуси. Ведь в тот же день после заявления Воскресенского о приглашении за т.н. круглый стол Лукашенко заявил, что закрывает все границы и граждане Беларуси не могут въехать на территорию страны, и чтобы "все те, кто выехали, пусть там и остаются".

Выглядит это всё как мошенничество.





Латушко заявил, что лидеры демократического политического движения готовы вернуться в Беларусь, но стоит вопрос в освобождении Северинца, Статкевича, Бабарико и других политических заключенных. Только если они будут освобождены и на государственных каналах будет показано, что все дела закрыты и все на свободе — тогда будет возможно сесть за круглый стол.





Координационный Совет всегда был за диалог и переговоры, но вести диалог с тем, кто ежедневно нарушает Конституцию — нельзя.







