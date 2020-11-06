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Monkey food выразили солидарность с бастующими, и за пару дней у них было шесть проверок. Оба кафе закрыты

06.11.2020 19:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прошлый понедельник, 26 октября, многие заведения Минска не работали: кто-то, перестраховавшись, объявил сандень, а кто-то открыто поддержал общенациональную забастовку. Дальше кафе и рестораны накрыла волна проверок, которые, по официальной версии, никак не были связаны с их политической позицией. Под удар попали и vegan-кафе Monkey food, став печальными рекордсменами: к ним приходили с проверками аж четыре раза.

— Мы всегда продвигали идеи социальной справедливости. В первую волну COVID-19 мы в течение месяца кормили бесплатно всех сотрудников общепита, которые потеряли работу из-за пандемии. Мы раздавали аптечки первой помощи всем, кому это нужно, в наше небезопасное время. 26 октября мы работали, но высказали солидарность с людьми, которые выражают свою позицию открыто. Предложили всем приходить за горячими напитками по свободной цене — можно было платить сколько угодно, — рассказывает специалистка по коммуникациям сети Марта Скугарева.

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Теги: Минск
 
 
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В прошлый понедельник, 26 октября, многие заведения Минска не работали: кто-то, перестраховавшись, объявил сандень, а кто-то открыто поддержал общенациональную...
 
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