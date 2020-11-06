После теплых выходных, возможно, наступит ноябрь. Что наступит следующее?

Источник материала: Onliner

Старожилы знают: 7 ноября должны летать снежинки на фоне кумача, вынь да положь. Кумачом завесили все углы, снега пока не предвидится. Выходные будут на 2—6 градусов теплее нормы, говорит Белгидромет . Но потом ожидаются некоторые перемены. Уже в который раз.

В субботу и воскресенье у нас еще дежурит не очень холодный и довольно дымчатый антициклон Рамеш. Он должен обеспечить дневную температуру в пределах 6—13 градусов, что слишком тепло для этой поры. Ночами тоже пока без заморозков. Осадки маловероятны.

А со следующей недели Рамеш отправляется на пенсию, заступает новая смена. Имени у нового антициклона, который придет из Скандинавии, пока нет, но известно, что он холоднее. На самом деле, говорят синоптики, это просто ноябрь входит в свое нормальное состояние. Днем уже от 2 до 10. А ночью при ясном небе может подмораживать до –6.

Говорят, если бы в это время шли осадки, то это, скорее всего, был бы снег. Но антициклоны вообще не разбираются в осадках, поэтому будем зябнуть так, в сухом виде. Этот статус кво, видимо, растянется до конца недели.

Есть вероятность, что затем станет больше солнца и, как следствие, возможны более радикальные ночные заморозки.

Какая пора года наступит после этого, синоптики, которые обожглись на погодных капризах в прошлую зиму, не берутся сказать.

Давайте выберем себе хотя бы месяц. Пусть хоть тут от нас что-то зависит.

Какой месяц следующий?

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