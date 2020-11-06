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МВД: задержана очередная администратор Telegram-канала «Водители 97»

06.11.2020 19:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД сообщили, что на 38-летнюю жительницу столицы вышли сотрудники ГУБОПиК МВД. По оперативной информации, с конца лета по 4 ноября женщина являлась одним из основных управленцев канала и одноименного чата. Ранее сообщалось о задержании других администраторов этого же ресурса.

«Минчанка пользовалась различными никами (основной „Победа“), под которыми размещала в мессенджере призывы к деструктивным действиям, направленным на гибель и травмирование людей, повреждение сооружений, магистралей, средств сообщения и другого имущества, — сообщили в МВД. — Цель призывов, как и у ее задержанных подельников, — воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, совершение актов терроризма и диверсий».

В министерстве добавили, что также женщина принимала личное участие в организации и координации протестов в Минске, сопровождавшихся блокировкой транспорта и силовым сопротивлением милиционерам.

«Администратор признана Генеральной прокуратурой подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети интернет, — отметили в МВД. — ГУБОПиК МВД продолжает работу по изобличению лиц, причастных к деструктивным интернет-ресурсам. В ближайшее время установленные модераторы деструктивных групп будут объявлены в розыск».

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД сообщили, что на 38-летнюю жительницу столицы вышли сотрудники ГУБОПиК МВД. По оперативной информации, с конца лета по 4 ноября женщина являлась одним из...
 
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