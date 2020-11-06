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Штраф до 2700 рублей или статья УК: как ГАИ снова ловит пьяных за рулем

06.11.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Снова ловят пьяных: в ГАИ рассказали, где усилен контроль перед выходными

Регулярная профилактическая акция ГАИ по предупреждению пьянства за рулем объясняется неутешительной статистикой, с начала года только в Минской области нетрезвые водители спровоцировали 93 ДТП, в них 32 человека погибли и 97 были травмированы. 

© Photo : ГАИ МВД Беларуси
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Кроме того, 3046 водителей с начала года были пойманы пьяными за рулем,  из них 156 повторно, такие цифры озвучила на радио Sputnik представитель областной Госавтоинспекции Ирина Сапунова.

В ходе четырехдневной профилактической акции будут созданы рейдовые группы ГАИ и милиции общественной безопасности ,которые будут патрулировать места, где аварии по вине пьяных водителей происходят чаще всего, рассказала собеседница.

"Под пристальным вниманием ГАИ ― места объектов торговли спиртными напитками, увеселительные заведения ― кафе, сельские клубы и прочие заведения, а также автозаправочные станции", ― предупредила Сапунова.

Представитель ГАИ напомнила, что по белорусскому законодательству за пьяное вождение, передачу управления нетрезвому лицу или отказ от освидетельствования последует лишение прав на 3 года и штраф от 50 до 100 базовых величин (1350-2700 рублей).

Если нетрезвый водитель попался на нарушении повторно, его привлекут уже к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют вне зависимости от того, кому это авто принадлежит.

"Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо обнаружили на проезжей части дороги или вблизи нее нетрезвого пешехода, велосипедиста, просим сообщить о данных фактах в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102, звонок бесплатный", ― предложила Сапунова.

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