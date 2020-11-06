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Львенок родился в зоопарке Гродно – видео

06.11.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации специалистов зоопарка, детеныш у львицы Персеи и льва Джонни появился на свет еще 24 сентября, но через десять дней его пришлось забрать у матери, поскольку у нее пропало молоко.

Животное забрал к себе домой один из сотрудников и более месяца ухаживал за ним. Сейчас львенок, которого назвали Джина, временно живет в ветеринарном корпусе – он заметно подрос и прибавил в весе.

 
 
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Львенок родился в гродненском зоопарке: его сотрудники до последнего времени не говорили об этом, так как выхаживали детеныша. Смотрите на видео кадры, снятые в...
 
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