Львенок родился в зоопарке Гродно – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации специалистов зоопарка, детеныш у львицы Персеи и льва Джонни появился на свет еще 24 сентября, но через десять дней его пришлось забрать у матери, поскольку у нее пропало молоко.

Животное забрал к себе домой один из сотрудников и более месяца ухаживал за ним. Сейчас львенок, которого назвали Джина, временно живет в ветеринарном корпусе – он заметно подрос и прибавил в весе.