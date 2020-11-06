«Если простим насилие, оно будет применяться чаще». Сколько заводчан и почему присоединились к стачке

Источник материала: Tut.by

Работники крупных белорусских предприятий продолжают по одному присоединяться к стачке. На «Беларуськалии» общее число ее участников приблизилось к 60, а на «Гродно Азоте» заявления о присоединении к стачке собирают через специальный чат-бот. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько работников присоединились к стачке за последние дни.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«В связи с правовым дефолтом считаю невозможным выполнение трудовых обязанностей». Что со стачкой на «Гродно Азоте»

Сейчас активисты «Гродно Азота» при поддержке инициативы «Честные люди» собирают заявления от тех, кто хотел бы присоединиться к стачке, но боится делать это публично из-за небольшого количества человек в ней. Заводчане могут отправлять свои заявления через специальный чат-бот. Они принимаются до 10 ноября. Если к этой дате таких заявлений будет 500 и более, представители стачкома свяжутся с желающими и помогут им со вступлением, если меньше, то заявления «будут полностью удалены из системы, и никто о них не узнает».

Тем не менее некоторые заводчане сразу объявляют о вступлении в стачку. За последние четыре дня таких было трое. 3 ноября заявление о присоединении к стачке оставил электросварщик 6-го разряда цеха «Карбамид-4» Михаил Рачинский. В заявлении он отметил, что не может выполнять свои трудовые обязанности «в связи с задержаниями и массовыми увольнениями работников предприятия, правового дефолта и творящегося беззакония, продолжающегося насилия по отношению к мирным гражданам, подавлением инакомыслия».



Фото: стачком «Гродно Азота»

В тот же день заявление о присоединении к стачке подал аппаратчик цеха «Циклогексанон-2» Александр Клунейко.



Фото: стачком «Гродно Азота»

5 ноября о присоединении к стачке объявил аппаратчик перегонки 6-го разряда цеха «Циклогексанон-2» Андрей Турецкий.

— Ввиду правового дефолта и творящегося беззакония, непрекращающегося насилия и террора в отношении мирных граждан РБ считаю невозможным выполнение своих трудовых обязанностей и присоединяюсь к стачке до выполнения следующих требований: уход с поста президента гражданина Лукашенко А. Г.; полное прекращение насилия в отношении мирных граждан со стороны всех силовых ведомств; освобождение всех политических заключенных и прекращение преследования граждан по политическим мотивам, — написал Андрей Турецкий в своем заявлении о присоединении к стачке.



Фото: стачком «Гродно Азота»

Некоторых из тех, кто присоединился к стачке, уже уволили. Например, аппаратчик карбамида 6-го разряда Павел Гайдель объявил о присоединении к стачке 2 ноября, а уже 3 ноября был уволен.

«Если мы сейчас простим насилие, то оно к нам будет применяться еще чаще». Что со стачкой на «Беларуськалии»

Как сообщает телеграм-канал стачкома «Беларуськалия», по данным на 6 ноября от работы по политическим мотивам отказались «чуть меньше 60 человек». Почти каждый день к стачке точечно присоединяются новые работники. Так, 3 ноября о своем уходе в стачку объявили кладовщик СОФ-1 Людмила Дуденус и слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда ПУВРСТ 4РУ Александр Зелинский.



Людмила Дуденус. Фото: стачком «Беларуськалия»



Александр Зелинский. Фото: стачком «Беларуськалия»

5 ноября о присоединении к стачке объявили горнорабочий очистного забоя 6-го разряда Березовского рудника 1РУ Юрий Хотянович и электрослесарь 7-го разряда ПУАПП рудника 3РУ Виктор Егоров.



Юрий Хотянович. Фото: стачком «Беларуськалия»



Виктор Егоров. Фото: стачком «Беларуськалия»

6 ноября к стачке присоединился еще один работник «Беларуськалия» Вадим Фалей, бригадир слесарей ремонтников РМС ПУ№ 2 СОФ-4 4РУ.

— Многие уже и забыли, что происходило начиная с 9 августа и происходит сегодня, какое насилие применили против мирного народа. Мужчин, женщин, пенсионеров, а на сегодняшний день и детей в школах избивают, калечат, сажают в тюрьмы, только за то, что они просто высказывают свое мнение. Многие до сих пор числятся пропавшими. Мы для них стали как добыча на какой-то охоте, — говорится в обращении Вадима Фалея о присоединении к стачке. — До сих пор еще ни один не понес наказание. И не понесет, если мы и дальше будет молчать. Получается, просто простили?! Будем, значит, дальше содержать режим?! Лично я — нет. Я хочу, чтобы мои дети жили в стране, где можно свободно выражать свое мнение и отстаивать свои права. На сегодняшний день у нас это все отобрали. <…> Если мы сейчас простим насилие, то оно к нам будет применяться еще чаще. Это войдет в привычку. Я не хочу, чтобы моим трудом финансировался режим, где не ценят и не слышат собственный народ.



Вадим Фалей. Фото: стачком «Беларуськалия»

«Написала заявление на увольнение в знак солидарности». Что со стачкой на БМЗ

4 ноября к стачке на БМЗ присоединился седьмой работник — подручный сталевара Алексей Арестович. Утром он написал соответствующее заявление, а уже вечером был уволен.



Фото от читателя

Еще один работник Белорусского металлургического завода присоединился к стачке — разливщик стали Павел Магидов. Он рассказывал FINANCE.TUT.BY, что уехал из страны после того, как на него и еще троих работников предприятия завели уголовное дело из-за протестов на БМЗ в августе. Тогда работники перекрыли дорогу технологическому транспорту, из-за чего выплавка стали была приостановлена.



Фото: читатель TUT.BY

Также, сообщается в телеграм-канале «Выборы. Беларусь», 6 ноября к стачке присоединился девятый работник БМЗ Дмитрий Сафонов.

Кроме того, в знак протеста заявление об увольнении написала корреспондент заводской газеты «Металлург» Снежана Погодина. Она проработала в газете почти семь лет.

— Так как моя гражданская позиция идет вразрез с понятием идеологической работы на предприятии и так как свою гражданскую позицию я менять не собираюсь, я написала заявление на увольнение в знак солидарности со всеми уволенными по политическим убеждениям работниками. Я верю, что все наши жертвы не напрасны, — сказала в своем видеообращении Снежана.



Фото: телеграм-канал «Свободный Жлобин»