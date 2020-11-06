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Сыну Станислава Шушкевича присудили 10 суток ареста за репосты в фейсбуке

06.11.2020 19:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У подъезда своего дома 4 ноября был задержан 36-летний предприниматель Станислав Шушкевич — сын первого руководителя Беларуси, сообщает «Наша Нива».

Сыну Станислава Шушкевича присудили 10 суток ареста за репосты в фейсбуке
Станислав Шушкевич-младший. Фото: vk.com.

Эту информацию порталу подтвердила мама Станислава — Ирина. По ее словам, заявление на Шушкевича-младшего написал участковый, внимание которого привлекли репосты, сделанные мужчиной на своей странице в фейсбуке. В результате Станислава Шушкевича-младшего осудили на десять суток ареста, который он отбывает в ЦИП на Окрестина.

«Я не знаю, что там были за репосты, но он против этого режима и не скрывает этого», — говорит мать.

Сообщила Ирина и о том, как сейчас чувствует себя Шушкевич-старший: «Болят ноги, поэтому переживает, что не может в шествиях участвовать, но все равно хочет туда».

 
 
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У подъезда своего дома 4 ноября был задержан 36-летний предприниматель Станислав Шушкевич — сын первого руководителя Беларуси, сообщает «Наша Нива».
 
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