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Видеофакт. легковушка с супругой за рулем попала под локомотив на глазах у мужа
Источник материала: Навiны
Железнодорожный состав увлекает по рельсам семейный «Фиат», а в нем сидит на месте водителя любимая жена — испытать и увидеть такое никому не пожелаешь. Житель бразильского штата Рио-де-Жанейро прочувствовал все это на железнодорожном переезде в районе Виста-Алегри.
Как сообщает
Пользователи сети после десятков просмотров ролика рассказывают, что, снизив скорость перед преодолением рельсов, женщина настолько ослабила сцепление, что машина заглохла, и в панике она не смогла запустить двигатель.
Поезд был поблизости, и мужчина спрыгнул с переднего пассажирского сиденья, чтобы столкнуть «Фиат» с рельсов. Скромную поддержку, скорее моральную, чем реальную, оказал проезжавший мимо велосипедист. Но этого оказалось недостаточно, чтобы заставить легковушку двигаться.
За мгновения до того, как локомотив унес машину с супругой, мужчина успел отскочить и, в ужасе схватившись за голову, наблюдал за происходящим.
К счастью, у этой истории был счастливый конец — автолюбительница не пострадала (разве что, морально), а вот машина получила нешуточные вмятины на кузове. Спасибо машинисту, который успел вовремя заметить «помеху» на рельсах и по полной задействовал тормоза.
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Железнодорожный состав увлекает по рельсам семейный «Фиат», а в нем сидит на месте водителя любимая жена — испытать и увидеть такое никому не пожелаешь. Житель...
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