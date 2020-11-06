|
МВД: задержана еще одна администратор телеграм-канала «Водители 97»
Источник материала: Партизан
Сотрудники ГУБОПиК задержали еще одного администратора телеграм-канала – 38-летнюю минчанку. По оперативной информации, с конца лета по 4 ноября женщина являлась одним из основных управленцев канала и чата, а также участвовала в организации и координации протестов в Минске.
Под разными никами минчанка размещала в мессенджере «призывы к деструктивным действиям, направленным на гибель и травмирование людей, повреждение сооружений, магистралей, средств сообщения и другого имущества»,
По версии МВД, цель этих действий – «воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, совершение актов терроризма и диверсий».
На видео женщина говорит, что канал был мирным, а его авторы создавали валютные кошельки, чтобы помогать погашать людям штрафы.
«Радикализм, он пошел из-за того, что вы нам не дали показать свое мирное какое-то видение», – говорит женщина, которую МВД назвало администратором канала.
Женщина признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному а призывы к действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
Ранее были задержаны другие администраторы канала «Водители 97», а также несколько активных участников канала. Сообщалось, что канал могут признать экстремистским.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГУБОПиК задержали еще одного администратора телеграм-канала – 38-летнюю минчанку. По оперативной информации, с конца лета по 4 ноября женщина являлась...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)