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МВД: задержана еще одна администратор телеграм-канала «Водители 97»

06.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники ГУБОПиК задержали еще одного администратора телеграм-канала – 38-летнюю минчанку. По оперативной информации, с конца лета по 4 ноября женщина являлась одним из основных управленцев канала и чата, а также участвовала в организации и координации протестов в Минске.



Под разными никами минчанка размещала в мессенджере «призывы к деструктивным действиям, направленным на гибель и травмирование людей, повреждение сооружений, магистралей, средств сообщения и другого имущества», сообщает пресс-служба МВД, пишет REFORM.by

По версии МВД, цель этих действий – «воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, совершение актов терроризма и диверсий».

На видео женщина говорит, что канал был мирным, а его авторы создавали валютные кошельки, чтобы помогать погашать людям штрафы.

«Радикализм, он пошел из-за того, что вы нам не дали показать свое мирное какое-то видение», – говорит женщина, которую МВД назвало администратором канала.

Женщина признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному а призывы к действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Ранее были задержаны другие администраторы канала «Водители 97», а также несколько активных участников канала. Сообщалось, что канал могут признать экстремистским.
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГУБОПиК задержали еще одного администратора телеграм-канала – 38-летнюю минчанку. По оперативной информации, с конца лета по 4 ноября женщина являлась...
 
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