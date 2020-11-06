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Задержанные артисты Белгосфилармонии получили по 15 суток

06.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Артисты Белгосфилармонии Денис Иванов и Александр Сердюков сегодня получили по 15 суток ареста. Такое решение принял Минский районный суд, сообщает телеграм-канал Фонда культурной солидарности.



Артист камерного хора филармонии Иванов и виолончелист Сердюков были задержаны 4 ноября на рабочих местах и отправлены на Окрестина. На них составили протоколы о мелком хулиганстве по ст. 17.1 КоАП.

Решение об аресте музыкантов вынес судья Шевцов В.Г.

Кроме того, сегодня на 12 суток ареста также был осужден музыкант Филипп Петченко (Dee Tree, Vuraj). Его задержали 3 ноября после дворового концерта. Задержанный там же литератор Серж Медведев получил 10 суток.
 
 
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Артисты Белгосфилармонии Денис Иванов и Александр Сердюков сегодня получили по 15 суток ареста. Такое решение принял Минский районный...
 
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