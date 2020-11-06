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19 милиционеров в Гродненской области ушли со службы «по политике»

06.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский в интервью ведомственной газете «На страже» рассказал о милиционерах, которые ушли со службы в знак протеста против действий властей в поствыборный период, пишет reform.by.



«У нас 19 человек, которые из-за своих взглядов не согласились выполнять поставленные задачи и решили уволиться. Я объявил личному составу: если кто-то по каким-то причинам не хочет продолжать службу — подавайте рапорт, а завтра будет приказ об увольнении по соглашению сторон. Но напомнил: если человек получил выплату при заключении контракта, то обязан вернуть деньги», — заявил глава гродненской милиции.


Он отметил, что уход несогласных сплотил коллектив, а «сотрудники стали еще более уверены друг в друге».

Помимо пропагандистских штампов и обвинений протестующих в проплаченности, милицейский генерал высказал и довольно смелую мысль: он намекнул на необходимость провести работу над ошибками по поствыборным событиям, в том числе властям и милиции.
 
 
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Начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский в интервью ведомственной газете «На страже» рассказал о милиционерах, которые ушли...
 
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