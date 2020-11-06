19 милиционеров в Гродненской области ушли со службы «по политике»









«У нас 19 человек, которые из-за своих взглядов не согласились выполнять поставленные задачи и решили уволиться. Я объявил личному составу: если кто-то по каким-то причинам не хочет продолжать службу — подавайте рапорт, а завтра будет приказ об увольнении по соглашению сторон. Но напомнил: если человек получил выплату при заключении контракта, то обязан вернуть деньги», — заявил глава гродненской милиции.









Он отметил, что уход несогласных сплотил коллектив, а «сотрудники стали еще более уверены друг в друге».





Помимо пропагандистских штампов и обвинений протестующих в проплаченности, милицейский генерал высказал и довольно смелую мысль: он намекнул на необходимость провести работу над ошибками по поствыборным событиям, в том числе властям и милиции.