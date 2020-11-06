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ДФР начал рассылать письма спонсорам Гродненского детского хосписа

06.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В компанию «IQUADART» в Гродно, которая проектирует и разрабатывает кастомные веб-сайты и веб-приложения, 2 ноября пришло письмо от Управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. В нем попросили предоставить сведения о размерах спонсорской помощи, оказанной Гродненского детскому хоспису имени святого Губерта, по деятельности которого начали проверку.



Сведения о размерах предоставленной Гродненскому детскому хоспису безвозмездной спонсорской помощи просят представить в связи с проверкой за период с 01.01.2017 по настоящее время с приложением копий подтверждающих документов. Дополнительно просят представить копии отчетов о целевом использовании спонсорской помощи, пишет hrodna.life

Сведения просят представить в короткие сроки в связи с ограниченным сроком проведения проверки.

Сотрудники Департамента финансовых расследований пришли в Гродненский детский хоспис имени святого Губерта 22 октября. В хосписе прошел «осмотр офисных и иных помещений» — проходит проверка уклонения должностных лиц и сотрудников хосписа от уплаты налогов. Забрали два компьютера, документы по спонсорской помощи, рабочий блокнот директора с контактами.

В Департаменте финансовых расследований Hrodna.life не смогли предоставить информацию о ходе проверки. Из своих источников директор хосписа Ольга Величко узнала, что дело связано с возможным изготовлением и продажей бело-красно-белых флагов в хосписе.

Хоспис работает в Гродно 13 лет. Там помогают тяжело больным детям примерно из 70 семей: оказывают медико-социальную, психологическую и духовную помощь неизлечимо больным людям. Подопечным хосписа от 0 до 24 лет. Это люди с онкологическими и генетическими заболеваниями, с патологиями нервной системы. В хосписе помогают им и их родителям. В социальной мастерской хосписа волонтеры шили средства индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков.
 
Теги: Гродно
 
 
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В компанию «IQUADART» в Гродно, которая проектирует и разрабатывает кастомные веб-сайты и веб-приложения, 2 ноября пришло письмо от Управления Департамента финансовых...
 
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