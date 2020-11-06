В Одессе объявлен день траура в связи со смертью Михаила Жванецкого

В Одессе в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого 7 ноября объявлено днем траура.



Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Фото: Андрей Горб / УНИАН,

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу мэрии города, соответствующее распоряжение подписал мэр Геннадий Труханов.

«В связи со смертью выдающегося одессита, прославившего Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября в Одессе объявлено днем траура», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что в память о Жванецком, который умер 6 ноября, на зданиях будут приспущены флаги с траурными лентами.

Жванецкий родился в Одессе, окончил там институт и получил специальность инженера.

В 1960-х начал работать с Аркадием Райкиным в Ленинградском театре миниатюр. Потом были сольные выступления.

Сатирик написал более десяти книг. Он — почетный гражданин Одессы, народный артист Украины.

Известно, что в марте 2012 года Жванецкого признали народным артистом России. Также он подписал обращение российских деятелей культуры против оккупации Крыма. Кроме того, сатирик получил орден «За вклад в развитие культуры». Этот орден ему вручил президент РФ Владимир Путин.