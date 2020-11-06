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Отбиться от штрафа за БЧБ-флаг: товарищества собственников дошли до судов

06.11.2020 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Осенью товарищества собственников на Сморговском тракте и на улице Червякова в Минске, где находится “Площадь Перемен”, получили от МЧС и санстанции “штрафы за бело-красно-белые флаги”. Причём санстанция оштрафовала ТС больно — на 200 базовых величин. А это, на минуточку, 5400 рублей, передает "Еврорадио".




Площадь Перемен / greenbelarus.info

Сегодня жители “Площади Перемен” узнали хорошую новость:

— Прокуратура отменила счёт МЧС за снятие БЧБ-флага, а суд Центрального района — выписанный штраф в 250 базовых величин на товарищество, — радостно рассказал один из жильцов.

Это победа? Председатель товарищества подтвердила Еврорадио, что прокуратура поручила спасателям вернуть 164 рубля и 2 копейки — потому что РОЧС указал неверный адрес выезда бригады.

Но пить шампанское пока рано. Хотя суд Центрального района и отменил постановление главного врача, на основании которого санстанция наложила свой драконовский штраф, процесс на этом не завершается.

— Штраф от санстанции не отменили, это не соответствует действительности, — поясняет Еврорадио председатель ТС. — Дело просто отправили на новое рассмотрение из-за того, что центр гигиены и эпидемиологии не предоставил все необходимые материалы. 

Известно, что центр гигиены и эпидемиологии уже составил идентичный протокол. Но судебного заседания пока не было.

В похожей ситуации находится товарищество собственников дома на улице Алибегова: сюда спасатели также приезжали снимать бело-красно-белый флаг. МЧС выставило штраф в 200 базовых величин. Суд района отменил постановление, но не прекратил административное дело.

— То есть остаётся протокол о правонарушении. Из практики можно сказать, что после отмены постановления судом, бывает, протокол как бы “спускается на тормозах”, процесс гаснет. Но могут и снова вызвать в суд. Пока что победой это не назовёшь, просто процесс затягивается, — объясняет юрист.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Осенью товарищества собственников на Сморговском тракте и на улице Червякова в Минске, где находится “Площадь Перемен”, получили от МЧС и санстанции “штрафы за...
 
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