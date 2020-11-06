Отбиться от штрафа за БЧБ-флаг: товарищества собственников дошли до судов

Площадь Перемен / greenbelarus.info





Сегодня жители “Площади Перемен” узнали хорошую новость





— Прокуратура отменила счёт МЧС за снятие БЧБ-флага, а суд Центрального района — выписанный штраф в 250 базовых величин на товарищество, — радостно рассказал один из жильцов.





Это победа? Председатель товарищества подтвердила Еврорадио, что прокуратура поручила спасателям вернуть 164 рубля и 2 копейки — потому что РОЧС указал неверный адрес выезда бригады.





Но пить шампанское пока рано. Хотя суд Центрального района и отменил постановление главного врача, на основании которого санстанция наложила свой драконовский штраф, процесс на этом не завершается.





— Штраф от санстанции не отменили, это не соответствует действительности, — поясняет Еврорадио председатель ТС. — Дело просто отправили на новое рассмотрение из-за того, что центр гигиены и эпидемиологии не предоставил все необходимые материалы.





Известно, что центр гигиены и эпидемиологии уже составил идентичный протокол. Но судебного заседания пока не было.





В похожей ситуации находится товарищество собственников дома на улице Алибегова: сюда спасатели также приезжали снимать бело-красно-белый флаг. МЧС выставило штраф в 200 базовых величин. Суд района отменил постановление, но не прекратил административное дело.





— То есть остаётся протокол о правонарушении. Из практики можно сказать, что после отмены постановления судом, бывает, протокол как бы “спускается на тормозах”, процесс гаснет. Но могут и снова вызвать в суд. Пока что победой это не назовёшь, просто процесс затягивается, — объясняет юрист.