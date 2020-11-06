Головченко упрекнул соседей Беларуси в мелочной IT-конкуренции

«К сожалению, некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в стране для усиления собственного IT-сектора. При этом Беларусь и в СНГ, и во всех других форматах межгосударственного взаимодействия нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, а не на мелочную конкуренцию. В русле реализации инициативы президента Республики Беларусь по созданию в СНГ пояса цифрового добрососедства положительно оцениваем проект соглашения об информационном взаимодействии государств-участников СНГ в области цифрового развития общества», — сказал Головченко,пресс-служба правительства.