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Лукашенко поблагодарил строителей минского метро
06.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Музеи под землей создавать не нужно, станции должны быть функциональными и эстетичными. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия третьей ветки минского метро, передает телеканал «МИР 24».
Это стало подарком для гостей и жителей столицы
Ежедневно услугами метрополитена в Минске пользуются более 700 тысяч пассажиров. Это треть всего пассажиропотока. Новая линия его увеличит.
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Президент Беларуси проехал по новому маршруту, который пока включает четыре станции.
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