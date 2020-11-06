Лукашенко поблагодарил строителей минского метро

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Музеи под землей создавать не нужно, станции должны быть функциональными и эстетичными. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия третьей ветки минского метро, передает телеканал «МИР 24».

Это стало подарком для гостей и жителей столицы ко дню Великого Октября . Президент проехал по маршруту, который пока включает четыре новых станции. В целях безопасности пассажиров на перронах впервые установили защитные ограждения из прозрачного стекла. Они открываются вместе с дверями вагона. Новые станции возводили около семи лет. Строителей глава государства поблагодарил и назвал настоящими созидателями.

«В этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда! Запуск первой очереди новой линии метро – показатель нашей социальной и политической устойчивости. В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают», – сказал Лукашенко.

Ежедневно услугами метрополитена в Минске пользуются более 700 тысяч пассажиров. Это треть всего пассажиропотока. Новая линия его увеличит.