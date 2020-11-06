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Беларусская АЭС: энергия для развития страны

06.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в мире 192 атомные станции и три десятка стран, которые используют энергию мирного атома. В скором будущем к ним присоединится и Беларусь. Как выглядит урановое топливо? Почему для места атомной станции выбрали именно Островец? Зачем белорусы отрабатывают учения с чрезвычайной ситауцей на станции, если она отвечает всем стандартам безопасности? Почему у радиации почти нет возможности выйти из топливной таблетки и тем более из реактора? Кто работает за пультом управления реакторов и причем здесь электрокары, смотрите в этом «Специальном репортаже».



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О новой атомной электростанции в Островце Гродненской области смотрите в этом «Специальном репортаже».
 
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