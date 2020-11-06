Госдеп: окончательного решения об отправке посла США в Минск нет

Джули Фишер, которая должна стать послом США в Беларуси / nato.usmission.gov​





ТАСС . Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передаёт





Кандидатуру Фишер в сентябре рекомендовал Комитет по иностранным делам Сената. Теперь её должен утвердить полный состав Сената. "Сроки этого итогового голосования ещё не определены. Мы всё ещё его ждём и надеемся, что Сенат утвердит кандидатуру Джули Фишер, но на данный момент мы не уверены по поводу сроков. Любые разговоры о том, что произойдёт после утверждения кандидатуры посла, преждевременны", — пояснил он.





Кент добавил, что Вашингтон считает необходимым укреплять американско-белорусские отношения "даже с учётом таких непростых времён, как сейчас в Беларуси".





Об обмене послами Беларусь и США договорились в этом году после 12-летней заморозки отношений.





В середине сентября первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон не планирует отказываться от отправки посла в Беларусь. При этом руководство США резко критиковало официальный Минск и требовало провести новые выборы.





На просьбу ТАСС пояснить нынешнюю позицию американских властей относительно Беларуси Кент ответил следующее: "Политика США в отношении Беларуси не изменилась. Мы поддерживаем суверенную и процветающую демократическую страну — и это основа нашей политики в течение последних нескольких лет, в то время как мы приближаемся к тому, чтобы у нас были нормальные отношения с полноценной дипмиссией во главе с послом".