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Спортсменка с «грустного фото» рассказала, почему плакала на встрече с Лукашенко
Источник материала: Партизан
Ольга Силкина из Гомеля — чемпионка мира по пятиборью. Это она плачет на фото, сделанном вчера на мероприятии, где Александр Лукашенко вручал погоны и медали.
Фото в интернете назвали «грустным»: на лицах людей нет никаких признаков радости. Почему плачет Силкина?
«Я плачу, потому что я осознала, что теперь я заслуженный мастер спорта», — ответила она корреспонденту
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Ольга Силкина из Гомеля — чемпионка мира по пятиборью. Это она плачет на фото, сделанном вчера на мероприятии, где Александр Лукашенко вручал погоны и медали.
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