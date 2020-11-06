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Спортсменка с «грустного фото» рассказала, почему плакала на встрече с Лукашенко

06.11.2020 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ольга Силкина из Гомеля — чемпионка мира по пятиборью. Это она плачет на фото, сделанном вчера на мероприятии, где Александр Лукашенко вручал погоны и медали.



Фото в интернете назвали «грустным»: на лицах людей нет никаких признаков радости. Почему плачет Силкина?

«Я плачу, потому что я осознала, что теперь я заслуженный мастер спорта», — ответила она корреспонденту «Нашей Нивы».
 
Теги: Гомель
 
 
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Ольга Силкина из Гомеля — чемпионка мира по пятиборью. Это она плачет на фото, сделанном вчера на мероприятии, где Александр Лукашенко вручал погоны и медали.
 
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