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В Гомеле учительнице лицея после 15 суток ареста добавили еще столько же

06.11.2020 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 ноября после 15 суток ареста на свободу должна была выйти учитель географии лицея № 1 Ирина Захарченко, однако 6 ноября стало известно, что это не случится. Женщину вновь осудили по ст. 23.34 и дали еще 15 суток, сообщают «Сильные Новости».



Сегодня в суде Советского района Ирину судили за то, что она 27 сентября в телеграм-канале «Фестивальный район города Гомеля» якобы призывала к проведению несанкционированного мероприятия. В постановлении указано, что был осмотрен мобильный телефон женщины и найдена переписка, доказывающая данный факт.

Ирина вину не признала, заявив, что на митинг никого не призывала. Женщину осудили еще на 15 суток.
 
Теги: Гомель
 
 
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7 ноября после 15 суток ареста на свободу должна была выйти учитель географии лицея № 1 Ирина Захарченко, однако 6 ноября стало известно, что это не случится. Женщину...
 
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