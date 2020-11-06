Первой леди будет не сексапильная модель, а 69-летняя профессор? Что мы знаем о Джилл Байден

Источник материала: Tut.by

Президентская гонка в США подходит к своему завершению. Пока политологи спорят, кто займет овальный кабинет, взгляды обывателей направлены на потенциальных первых леди. Общественность смакует подробности личной жизни кандидаток, придирчиво рассматривает гардероб. И если о стиле Мелании Трамп написано много, Джилл Байден удавалось оставаться в тени. Исправляем эту оплошность.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу

Уже ясно, что, в случае победы супруга, Джилл Байден станет одной из немногих первых леди, которые смогли привнести значительные изменения в уклад жизни Белого дома. Согласно негласному протоколу, основные задачи жены президента — помогать ему поддерживать образ примерного семьянина, сопровождать в зарубежных командировках, на официальных встречах, церемониях и даже на политических митингах. Эта работа занимает много времени и никак не оплачивается.

Джилл не собирается мириться с этими правилами и планирует стать первой супругой главы государства, которая отказалась завершать свою карьеру, ради политических интересов второй половинки. Она заявляет, что собирается продолжить преподавать английский язык в Общественном колледже Северной Вирджинии, выполняя обязанности первой женщины государства в оставшееся от работы время.

По словам госпожи Байден, преподавание для нее — не работа, а призвание. Это отражается и в стиле Джилл. Скоромные костюмы, мягкие кардиганы, обувь на удобном каблуке, спокойные тона и фактуры — идеальный набор для преподавателя.

Байден имеет степень бакалавра и две степени магистра. В 2007 году она стала доктором педагогических наук в Университете Делавэра.

С 1993 по 2017 год все жены американских президентов имели ученые степени. Мишель Обама и Хиллари Клинтон — юристы, а Лора Буш — магистр библиотечного дела. Но, в отличии от намерений Джилл, ни одна из них не смогла продолжить карьеру, одновременно выполняя роль первой леди.

На работе Байден — консервативный профессор. Она не пользуется услугами стилистов и выглядит подчеркнуто «обычно».

В нерабочее время Джилл выбирает ультра-женственные образы. Она носит розовый (который, на удивление, ее освежает), любит цветочный принт, дополняет костюмы жемчугами и уютными пашминами. Не превратиться в «сладкую вату» Джилл помогает ее природная сдержанность и интеллигентность.

Кстати, для обоих супругов этот брак — второй. До свадьбы с Байденом Джилл была в браке с футболистом Биллом Стивенсоном.

Джо Байден вдовец: в 1972 его первая жена Нелия вместе с тремя детьми попала в страшную аварию по пути за новогодней елкой. Нелия и годовалая дочь не выжили, сыновья — Бо и Хантер, получили серьезные травмы, но смогли поправиться. Бо умер от рака мозга в возрасте 46 лет.

Онкологические заболевания коснулись не только семьи Джилл, но и сразу нескольких ее подруг. Зная, как важна диагностика для выявления заболевания на ранних стадиях, в 1990 году Джилл участвует в создании некоммерческой организации Biden Breast Health Initiative, которая информирует девушек и женщин о необходимости регулярного осмотра.

Джилл Байден уже успели сравнить с первой леди Франции, Брижит Макрон — обе преподают языки, обе придерживаются «школьного» дресс-кода и обе имеют колоссальное влияние на своих мужей. Остается гадать, как проявит себя Джилл, если на ближайшие годы станет хозяйкой Белого дома.