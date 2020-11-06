Канада присоединилась к новым санкциям ЕС в отношении белорусских чиновников

Канада сообщила 6 ноября о присоединении к новым санкциям Евросоюза в отношении белорусских чиновников, передает БелаПАН .



Министерство иностранных дел и международной торговли Канады. Фото: ru.wikipedia.org.

«В координации с Европейским союзом сегодня Канада вводит дополнительные санкции в отношении еще 13 правительственных чиновников Беларуси. Канада и ЕС продолжают разделять серьезную озабоченность текущей ситуацией в Беларуси», — говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

«После сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года белорусское правительство ведет систематическую кампанию репрессий и поощряемого государством насилия против общественных протестов и деятельности оппозиционных групп. Канада по-прежнему глубоко озабочена поступающими документально подтвержденными сообщениями о нарушениях прав человека, в том числе свободы прессы, выражения мнений и мирных собраний», — отмечается в релизе.

Официальная Оттава подчеркивает, что Канада и ЕС продолжат совместную работу, чтобы их коллективная реакция на ситуацию в Беларуси поддерживала права и законные демократические устремления белорусского народа.

«Несмотря на призывы международного сообщества к Александру Лукашенко прекратить насилие в Беларуси, его режим продолжает агрессию. Ответственные за репрессии против белорусского народа столкнутся с возрастающим давлением в виде адресных санкций. Канада будет и впредь твердо поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир», — заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

В канадском списке чиновников, подпадающих под санкции, на две фамилии меньше, чем в опубликованном сегодня списке ЕС, поскольку санкции в отношении Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора североамериканская страна ввела еще 29 сентября. Санкции Оттавы предусматривают замораживание активов, запрет канадцам, проживающим на родине и за рубежом, осуществлять сделки с любым имуществом этих чиновников, оказывать им финансовые и связанные с ними услуги. Лицам, попавшим под санкции, запрещен въезд в Канаду.