После жалобы родителей бобруйской хоккейной спортшколой занялась прокуратура

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Родители жаловались на ненадлежащий учебно-тренировочный процесс.





И вот, пресс-служба Генпрокуратуры отчиталась. «В ходе проверки доводов заявителей прокурорские работники установили недостатки при принятии управленческих решений со стороны руководства спортивного клуба, реализации кадровой политики, проведении учебно-тренировочных мероприятий…» В частности, надзорный орган выявил недостаточную подготовку хоккеистов-вратарей. И констатировал, что показатели развития хоккейного клуба, выполнялись лишь частично.





Но при этом каких-либо подробностей о зафиксированных фактах недостатков учебно-тренировочного процесса в ответе пресс-службы не сообщалось.





Итогом прокурорской проверки стало привлечение трех должностных лиц ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск» к дисциплинарной ответственности.





Также прокурорская пресс-служба отметила, что сейчас необходимая подготовка спортсменов-учащихся уже организована. «К слову, появилась и положительная динамика выступлений команд данной хоккейной школы», — говорится в отчете