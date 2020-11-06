СК возбудил уголовное дело в отношении 4 работников БМЗ

Дело касается событий 17 августа. В этот день «группа агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба».





В видео допроса,опубликованным СК, один из участников событий рассказывает, что рабочие остановили скраповоз и перекрыли доступ к печам, что привело к остановке сталеплавильных цехов.





По этому инциденту сотрудники СК опросили более 100 человек, изучили записи с камер видеонаблюдения на территории завода и видео в интернете.





Следователи установили организаторов и активных участников событий, «в действиях которых усматриваются признаки состава преступления». С подозреваемыми проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана позже.



