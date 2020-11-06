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СК возбудил уголовное дело в отношении 4 работников БМЗ

06.11.2020 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управление Следственного комитета по Гомельской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении четверых работников ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», сообщает пресс-служба СК.





Дело касается событий 17 августа. В этот день «группа агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба».

В видео допроса,опубликованным СК, один из участников событий рассказывает, что рабочие остановили скраповоз и перекрыли доступ к печам, что привело к остановке сталеплавильных цехов.

По этому инциденту сотрудники СК опросили более 100 человек, изучили записи с камер видеонаблюдения на территории завода и видео в интернете.

Следователи установили организаторов и активных участников событий, «в действиях которых усматриваются признаки состава преступления». С подозреваемыми проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана позже.
 
 
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Управление Следственного комитета по Гомельской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих...
 
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