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МИД Беларуси: Санкции ЕС не останутся без ответа

06.11.2020 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь изучает новые санкции ЕС, введенные в отношении беларусских чиновников, и ответит на них в ближайшее время.


«Мы сейчас спокойно и внимательно все изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время», – заявил РИА Новости пресс-секретарь беларусского МИД Анатолий Глаз.

Сегодня ЕС ввел второй пакет санкций в отношении должностных лиц Беларуси. Под санкции попали Александр и Виктор Лукашенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, бывший госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, глава СК Иван Носкевич и еще восемь человек.
 
 
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Беларусь изучает новые санкции ЕС, введенные в отношении беларусских чиновников, и ответит на них в ближайшее время.
 
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