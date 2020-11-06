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МИД Беларуси: Санкции ЕС не останутся без ответа
Источник материала: Партизан
Беларусь изучает новые санкции ЕС, введенные в отношении беларусских чиновников, и ответит на них в ближайшее время.
«Мы сейчас спокойно и внимательно все изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время», – заявил
Сегодня ЕС ввел второй пакет санкций в отношении должностных лиц Беларуси. Под санкции попали Александр и Виктор Лукашенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, бывший госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, глава СК Иван Носкевич и еще восемь человек.
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Беларусь изучает новые санкции ЕС, введенные в отношении беларусских чиновников, и ответит на них в ближайшее время.
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