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Подарки белорусам: в стране открыли сразу несколько социальных объектов
06.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Перед праздниками в Беларуси уже стало традицией открывать новые детские сады, больницы, школы, парки. Накануне Дня Октябрьской революции чиновники поздравили жителей страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Спасатели превратились в аниматоров. В этом саду МЧС будут проводить мастер-классы и расскажут самым маленьким все о безопасности. Для этого во дворе соорудили специальную площадку. Анна говорит, новый сад в районе ждали долго. И родители, и дети.
Бассейн, интерактивные кабинеты, яркий дизайн. К детским садам в стране особые требования. Только в этом году их построили семнадцать. Сегодня около 98% дошкольников гарантированно получают место. Проблемными остаются Минский и Барановичский районы.
Красные ленты сегодня перерезали по всей стране. В онкодиспансере появился корпус радиологии, в операционных – новая система вентиляции, которая постоянно поддерживает стерильность воздуха. А шесть линейных ускорителей позволят проводить лечение своевременно.
Медики называют новый корпус уникальным: здесь самое современное оборудование. Оно дает возможность проводить исследование, лечение и операции любой сложности. Задачу достроить здание три года назад поставил президент. Власти подчеркивают: здоровье людей – приоритет социальной политики.
Для Заводского района столицы, самого промышленного, этот небольшой зеленый уголок настоящее спасение. Скверов и парков здесь не хватало. Теперь есть дорожки, скамейки, детская игровая площадка.
Мост в Полоцке вновь соединил две части города через Западную Двину. И у него появилось название – Покровский. Его выбрали местные жители. Специалисты в короткие сроки обновили коммуникации, организовали на участке кольцевое движение и велодорожку. На реконструкцию ушло более десяти миллионов долларов. Но главное – не затраты, а то, что подарки радуют и приносят пользу.
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Красные ленты сегодня перерезали по всей стране. В онкодиспансере появился корпус радиологии, в операционных – новая система вентиляции.
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