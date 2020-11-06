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Подарки белорусам: в стране открыли сразу несколько социальных объектов

06.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Перед праздниками в Беларуси уже стало традицией открывать новые детские сады, больницы, школы, парки. Накануне Дня Октябрьской революции чиновники поздравили жителей страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Спасатели превратились в аниматоров. В этом саду МЧС будут проводить мастер-классы и расскажут самым маленьким все о безопасности. Для этого во дворе соорудили специальную площадку. Анна говорит, новый сад в районе ждали долго. И родители, и дети.

«Ребенок каждый вечер ходил, смотрел площадки новые, комфортабельные. То, что вон там воздушный шар нарисован, он все уже подметил. Все подмечает, все примечает и очень ждет», – рассказала жительница Минска Анна.

Бассейн, интерактивные кабинеты, яркий дизайн. К детским садам в стране особые требования. Только в этом году их построили семнадцать. Сегодня около 98% дошкольников гарантированно получают место. Проблемными остаются Минский и Барановичский районы.

«И в дальнейшем мы будем в тех местах, где это необходимо, строить детские сады. Где-то усовершенствовать, реконструировать», – рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Красные ленты сегодня перерезали по всей стране. В онкодиспансере появился корпус радиологии, в операционных – новая система вентиляции, которая постоянно поддерживает стерильность воздуха. А шесть линейных ускорителей позволят проводить лечение своевременно.

«Введение нового корпуса позволит полностью удовлетворить потребность города в лучевой терапии. Если на сегодняшний день еще существуют очереди для оказания этого вида помощи, с вводом этого корпуса в ближайшие месяцы, когда мы отладим полностью работу, мы ликвидируем эту очередность. Ее не будет», – отметил главный врач Минского городского онкологического диспансера Виктор Кондратович.

Медики называют новый корпус уникальным: здесь самое современное оборудование. Оно дает возможность проводить исследование, лечение и операции любой сложности. Задачу достроить здание три года назад поставил президент. Власти подчеркивают: здоровье людей – приоритет социальной политики.

«Сегодня государство делает все для того, чтобы такие учреждения в нашей стране появлялись. Конечно, достижения врачей заслуживают похвалы. Потому что увеличивается продолжительность жизни после перенесенных операций онкологических», – отметила председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Для Заводского района столицы, самого промышленного, этот небольшой зеленый уголок настоящее спасение. Скверов и парков здесь не хватало. Теперь есть дорожки, скамейки, детская игровая площадка.

Мост в Полоцке вновь соединил две части города через Западную Двину. И у него появилось название – Покровский. Его выбрали местные жители. Специалисты в короткие сроки обновили коммуникации, организовали на участке кольцевое движение и велодорожку. На реконструкцию ушло более десяти миллионов долларов. Но главное – не затраты, а то, что подарки радуют и приносят пользу.



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Теги: Минск
 
 
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Красные ленты сегодня перерезали по всей стране. В онкодиспансере появился корпус радиологии, в операционных – новая система вентиляции.
 
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