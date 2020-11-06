Биткоин заметно подорожал и превысил 15 тысяч долларов. Почему и какой прогноз

Источник материала: Tut.by

В ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась. Сейчас актив торгуется на уровне в 15,5 тысячи долларов, подорожав за сутки примерно на 9%. С 13 марта был зафиксирован локальный минимум в 3,78 тысячи долларов, монета укрепилась более чем на 320%. Аналитики проанализировали ситуацию на рынке цифровых денег и спрогнозировали, достигнет ли биткоин отметки в 20 тысяч долларов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По состоянию на 21.30 по минскому времени курс биткоина был 15 487 долларов.

Рост курса биткоина до нового двухлетнего максимума был обусловлен пятью основными причинами, считают аналитики Binance Research, исследовательского подразделения криптобиржи Binance. Они изучили ситуацию на рынке криптовалют и представили отчет.

Помимо прочего, подорожанию главной цифровой монеты способствовала PayPal, запустившая кастодиальные криптосервисы с потенциальным охватом до 26 млн человек и спад «повального увлечения» DeFi (если коротко, то это децентрализованные финансовые сервисы. — Прим. ред.), пишут аналитики Binance Research.

О снижении интереса к DeFi свидетельствует падение цен на токены — например, YFI, UNI. Аналитики объяснили это тем, что некоторые частные и институциональные инвесторы перебалансировали портфели в пользу менее рисковых криптоактивов, таких как биткоин.

Рост стоимости монеты также может быть связан с увеличением общественного признания его потенциала в качестве глобального макро-хедж-актива, добавили специалисты. Недавнее повышение цен с 13,5 тысячи долларов могло быть вызвано развивающейся нестабильностью, связанной с президентскими выборами в США.

Отсутствие альтернативных безопасных активов также может быть связано с COVID-19. Европейские страны, включая Великобританию, Ирландию и Францию, повторно уходят в локдаун. И инвесторы нервничают, что будет с их валютами и фондовыми рынками на фоне возможного экономического спада.

Еще одной причиной роста курса биткоина исследователи назвали новость о том, что 5 ноября Министерство юстиции США объявило об аресте 69,37 тыс. BTC (по текущему курсу — более чем $ 1 млрд), которые когда-то принадлежали основателю даркнет-площадки Silk Road Россу Ульбрихту. Это самая крупная конфискация криптовалюты правительством.

«Это объявление могло способствовать изменению цен, поскольку инвесторы признали, что биткоины, перешедшие к Министерству юстиции, фактически блокировали предложение до потенциального аукциона, который состоится позднее после закрытия дела», — говорится в отчете.

К последнему фактору, который повлиял на рост курса биткоина до двухлетнего максимума, эксперты отнесли инвестиции публичных компаний MicroStrategy и Square в криптовалюту. Их объявления могли укрепить статус биткоина как отдельного класса активов, покупку которого многие боятся упустить. Также положительно на котировках первой криптовалюты отразились новости об интересе к ней традиционных финансовых организаций, таких как DBS, предлагающей клиентам платформу для торговли цифровыми активами, и слухи о том, что JP Morgan запустит кастодиальный сервис по хранению криптовалют.

Возьмет ли биткоин отметку в 20 тысяч долларов?

Криптовалюта начала сильное восходящее движение, когда преодолела зону сопротивления в 15,5 тысячи долларов, объяснил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. По его словам, главная линия бычьего тренда сформировалась вблизи уровня поддержки в 15,3 тысячи долларов. Цена может скорректироваться, но отметки в 15,3 тысячи долларов и 15,2 тысячи долларов предотвратят большие потери.

По словам эксперта, биткоин может начать новое восходящее движение до тех пор, пока его цена находится выше важной зоны в 14,66 тысячи долларов. Ближайший уровень сопротивления сейчас составляет 15,8 тысячи долларов, первая серьезная отметка находится вблизи уровня в 15,92 тысячи долларов, преодолев которую криптовалюта сможет за короткий промежуток времени подняться выше 16 тысяч долларов.

Аналитик и трейдер Михаэль ван де Поппе спрогнозировал, что биткоин преодолеет исторический максимум стоимости в 20 тысяч долларов в первом квартале следующего года. Эксперт предупредил, что в ближайшее время этого не произойдет, так как криптовалюта будет подвержена коррекциям.