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Биткоин заметно подорожал и превысил 15 тысяч долларов. Почему и какой прогноз
Источник материала: Tut.by
В ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась. Сейчас актив торгуется на уровне в 15,5 тысячи долларов, подорожав за сутки примерно на 9%. С 13 марта был зафиксирован локальный минимум в 3,78 тысячи долларов, монета укрепилась более чем на 320%. Аналитики проанализировали ситуацию на рынке цифровых денег и спрогнозировали, достигнет ли биткоин отметки в 20 тысяч долларов.
Рост курса биткоина до нового двухлетнего максимума был обусловлен пятью основными причинами, считают аналитики Binance Research, исследовательского подразделения криптобиржи Binance. Они изучили ситуацию на рынке криптовалют и представили отчет.
Помимо прочего, подорожанию главной цифровой монеты способствовала PayPal, запустившая кастодиальные криптосервисы с потенциальным охватом до 26 млн человек и спад «повального увлечения» DeFi (если коротко, то это децентрализованные финансовые сервисы. — Прим. ред.), пишут аналитики Binance Research.
О снижении интереса к DeFi свидетельствует падение цен на токены — например, YFI, UNI. Аналитики объяснили это тем, что некоторые частные и институциональные инвесторы перебалансировали портфели в пользу менее рисковых криптоактивов, таких как биткоин.
Рост стоимости монеты также может быть связан с увеличением общественного признания его потенциала в качестве глобального макро-хедж-актива, добавили специалисты. Недавнее повышение цен с 13,5 тысячи долларов могло быть вызвано развивающейся нестабильностью, связанной с президентскими выборами в США.
Отсутствие альтернативных безопасных активов также может быть связано с COVID-19. Европейские страны, включая Великобританию, Ирландию и Францию, повторно уходят в локдаун. И инвесторы нервничают, что будет с их валютами и фондовыми рынками на фоне возможного экономического спада.
Еще одной причиной роста курса биткоина исследователи назвали новость о том, что 5 ноября Министерство юстиции США объявило об аресте 69,37 тыс. BTC (по текущему курсу — более чем $ 1 млрд), которые когда-то принадлежали основателю даркнет-площадки Silk Road Россу Ульбрихту. Это самая крупная конфискация криптовалюты правительством.
«Это объявление могло способствовать изменению цен, поскольку инвесторы признали, что биткоины, перешедшие к Министерству юстиции, фактически блокировали предложение до потенциального аукциона, который состоится позднее после закрытия дела», — говорится в отчете.
К последнему фактору, который повлиял на рост курса биткоина до двухлетнего максимума, эксперты отнесли инвестиции публичных компаний MicroStrategy и Square в криптовалюту. Их объявления могли укрепить статус биткоина как отдельного класса активов, покупку которого многие боятся упустить. Также положительно на котировках первой криптовалюты отразились новости об интересе к ней традиционных финансовых организаций, таких как DBS, предлагающей клиентам платформу для торговли цифровыми активами, и слухи о том, что JP Morgan запустит кастодиальный сервис по хранению криптовалют.
Возьмет ли биткоин отметку в 20 тысяч долларов?
Криптовалюта начала сильное восходящее движение, когда преодолела зону сопротивления в 15,5 тысячи долларов, объяснил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. По его словам, главная линия бычьего тренда сформировалась вблизи уровня поддержки в 15,3 тысячи долларов. Цена может скорректироваться, но отметки в 15,3 тысячи долларов и 15,2 тысячи долларов предотвратят большие потери.
По словам эксперта, биткоин может начать новое восходящее движение до тех пор, пока его цена находится выше важной зоны в 14,66 тысячи долларов. Ближайший уровень сопротивления сейчас составляет 15,8 тысячи долларов, первая серьезная отметка находится вблизи уровня в 15,92 тысячи долларов, преодолев которую криптовалюта сможет за короткий промежуток времени подняться выше 16 тысяч долларов.
Аналитик и трейдер Михаэль ван де Поппе спрогнозировал, что биткоин преодолеет исторический максимум стоимости в 20 тысяч долларов в первом квартале следующего года. Эксперт предупредил, что в ближайшее время этого не произойдет, так как криптовалюта будет подвержена коррекциям.
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Аналитики крупнейшей по торговым оборотам криптобиржи проанализировали ситуацию на рынке цифровых денег.
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