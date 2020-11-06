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Как Беларуси получить 100 миллиардов долларов ВВП?

07.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Можно ли в Беларуси приблизить достижение уровня ВВП в эквиваленте 100 млрд долл. США в текущих ценах к 2025 года и как это сделать?



Об этом идет речь в аналитической записке «Трансформация сектора государственных коммерческих предприятий в Беларуси», подготовленной группой авторов, представляющих белорусский Центр экономических исследований BEROC и Исследовательский центр ИПМ.

В работе поясняется, что даже в период наиболее быстрого экономического роста более 80% прироста ВВП в Беларуси объяснялось накоплением капитала, а на прирост производительности факторов производства приходилось не более 15%. Но если в первой декаде 2000-х гг. предельная производительность капитала (с учетом амортизации) составляла 27% (то есть 1 рубль прироста основных фондов обеспечивал 27 копеек прироста ВВП), то во второй декаде она постоянно снижалась и в последние три года стабилизировалась на уровне 4%. Это чрезвычайно низкий уровень, особенно для страны со средним уровнем дохода, которой является Беларусь.

Международные сопоставления


Исследователи отмечают, что подходящими для сопоставления с Беларусью «эталонами» являются сходные по численности населения Чехия (как «передовой рубеж» развивающихся рынков) и Швеция (как глобальный «передовой рубеж»).

 На сегодня уровень производительности труда Беларуси по отношению к Чехии составляет около 47%, а по отношению к Швеции – около 35%. Беларусь как страна с более низким уровнем доходов и производительности должна демонстрировать более высокие темпы «догоняющего» роста. Однако уровень производительности Беларуси по отношению к указанным странам не только не растет, но устойчиво (в течение последних 7-и лет) снижается.

Наилучшие результаты в международных сопоставлениях Беларусь демонстрировала в 2013 г., когда уровень производительности по отношении к Чехии составлял 52%, а по отношению к Швеции – 37%.

Таким образом, модернизация производств, которая произошла в тот период, не привела к росту производительности.

В то же время Швеция за последние четверть века пережила довольно существенную трансформацию структуры экономики в направлении увеличения доли отраслей с более высокой добавленной стоимостью. По сравнению с 1993 г. удельный вес обрабатывающей промышленности к 2019 г. снизился на 4 процентных пункта, операций с недвижимым имуществом – на 2.1%, на столько же – финансовых услуг, на 1.7 процентного пункта – сельского хозяйства. В то же время на 3.8 процентного пункта увеличился  удельный вес профессиональной, научной и технической деятельности, на 2.4 процентного пункта – компьютерного программирования, на 2.3 процентного пункта – такого вида деятельности как «юридическая и бухгалтерская деятельность; деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления; архитектурная и инженерная деятельность; технические испытания и анализ». Таким образом, ее экономика имеет гибкость, необходимую для адаптации к изменениям глобальных рынков. Для Беларуси такую гибкость (и, соответственно, рост производительности) можно обеспечить только при проведении системных реформ, одной из которых является трансформация сектора государственных коммерческих предприятий.

Масштабные инвестиции в основной капитал


В аналитической записке отмечается, что если ничего не делать для повышения производительности, то обеспечить рост можно только при постоянных масштабных инвестициях в основной капитал. Чтобы достичь целевого показателя ВВП в 100 млрд долларов США к 2025 году, в дополнение к текущему уровню инвестиций требуется привлечение от 37.1 млрд долл. США при условии низкой инфляции и минимальном обесценении белорусского рубля к доллару до 50.4 млрд долларов при более реалистичных предпосылках относительно динамики валютного курса. То есть ежегодные инвестиции в основной капитал должны быть на 55–75% выше, чем сейчас. И дело даже не в том, что задача привлечения столь масштабных инвестиций не реалистична – без повышения эффективности их использования даже такое накопление капитала не позволит сформировать фундамент для будущего экономического роста.

 Чтобы повысить производительность уже накопленного капитала и обеспечить переток рабочей силы в секторы с более высокой добавленной стоимостью, требуется реструктуризация того сектора, где капитал и труд используются недостаточно эффективно – сектора государственных коммерческих предприятий, убеждены экономисты.


На их взгляд, это позволит ускорить экономический рост. Если бы производительность труда государственных коммерческих госпредприятий сравнялась с уровнем частного сектора, темпы прироста ВВП увеличились бы примерно на 2 процентных пункта в год, что составляет от 1/5 до 1/3 ежегодного прироста реального ВВП, требуемого для достижения 100 млрд долларов к 2025 году.

История вопроса


Напомним, задачу увеличить ВВП Беларуси к 2025 году до 100 млрд долларов Александр Лукашенко поставил правительству еще в 2018 году.

«В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в 100 млрд долларов. Только это позволит иметь зарплату 1 тысячу долларов и не скатиться в ловушку бедности», - заявил тогда Александр Лукашенко.

Впрочем, пока достижения заветных 100 млрд долларов ВВП не предвещает ни что.
 
 
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Можно ли в Беларуси приблизить достижение уровня ВВП в эквиваленте 100 млрд долл. США в текущих ценах к 2025 года и как это сделать?
 
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