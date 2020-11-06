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Девушка отрастила самые длинные в мире волосы – все из-за неудачной стрижки

07.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Впервые Ниланши Патель признали обладательницей самых длинных волос среди подростков 21 ноября 2018 года – длина ее волос составляла 1,7 метра. С тех пор они выросли еще на 30 см, и Патель попала в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самыми длинными в мире волосами.

Девушка призналась, что решила отращивать волосы после неудачного похода к парикмахеру в шесть лет.

"Мне сделали стрижку, очень плохую стрижку. После этого я решила, что никогда не буду стричь волосы", - рассказала Патель.

На данный момент девушка не определилась, будет ли она и дальше растить волосы, чтобы установить мировой рекорд в другой возрастной категории.

 
 
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Сейчас длина косы 18-летней Ниланши Патель 200 см. В последний раз девушка была у парикмахера в шесть лет. Смотрите на видео, как сейчас выглядит индийская Рапунцель
 
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