Девушка отрастила самые длинные в мире волосы – все из-за неудачной стрижки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Впервые Ниланши Патель признали обладательницей самых длинных волос среди подростков 21 ноября 2018 года – длина ее волос составляла 1,7 метра. С тех пор они выросли еще на 30 см, и Патель попала в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самыми длинными в мире волосами.

Девушка призналась, что решила отращивать волосы после неудачного похода к парикмахеру в шесть лет.

"Мне сделали стрижку, очень плохую стрижку. После этого я решила, что никогда не буду стричь волосы", - рассказала Патель.

На данный момент девушка не определилась, будет ли она и дальше растить волосы, чтобы установить мировой рекорд в другой возрастной категории.