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Девушка отрастила самые длинные в мире волосы – все из-за неудачной стрижки
07.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Впервые Ниланши Патель признали обладательницей самых длинных волос среди подростков 21 ноября 2018 года – длина ее волос составляла 1,7 метра. С тех пор они выросли еще на 30 см, и Патель попала в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самыми длинными в мире волосами.
Девушка призналась, что решила отращивать волосы после неудачного похода к парикмахеру в шесть лет.
"Мне сделали стрижку, очень плохую стрижку. После этого я решила, что никогда не буду стричь волосы", - рассказала Патель.
На данный момент девушка не определилась, будет ли она и дальше растить волосы, чтобы установить мировой рекорд в другой возрастной категории.
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Сейчас длина косы 18-летней Ниланши Патель 200 см. В последний раз девушка была у парикмахера в шесть лет. Смотрите на видео, как сейчас выглядит индийская Рапунцель
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