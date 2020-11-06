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Как работает гоночный симулятор "Формулы-1" - видео

07.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ролик о том, как работают на симуляторе, опубликовала команда Alfa Romeo. Гоночный симулятор создан так, что передает все особенности той или иной трассы. Им пользуются как для тренировок перед Гран-при, так и для подбора настроек для болида на ту или иную гонку.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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В основном на симуляторе работает резервный гонщик, им в команде из Хинвилла работает поляк Роберт Кубица. Команда показала, как проходит рабочий день резервного пилота.

"Симулятор это возможность заниматься испытаниями по ходу сезона. Можно проверять различные компоненты, различные тактические схемы, настройки, геометрию тех или иных частей машины", - рассказал Кубица.

Особенно важна работа на симуляторе перед гонками, которые давно не принимали Гран-при. Как, к примеру, в Турции, где будет гонка через неделю, в последний раз "Ф-1" приезжала в "Истанбул-парк" девять лет назад. И Кубица – один из немногих пилотов современной "Формулы", которому доводилось выступать на этом автодроме.

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В "Больших призах" количество "живых" тестов для гонщиков ограничено, поэтому большая роль в тренировках и подборе настроек болида отводится симулятору. Смотрите...
 
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