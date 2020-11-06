Спасатели нашли женщину, у которой в лесу произошел инсульт

Источник материала: Sputnik Беларусь

Информация о том, что вблизи деревни Козельщина потерялась местная жительница, поступила в МЧС ночью в четверг. На ее поиски сразу же выехали спасатели.

Пропавшую искали кинологи с собаками, группы на квадроциклах, запускался квадрокоптер. Ближе к вечеру 5 ноября женщину нашли, вынесли из леса и передали медикам скорой. Пострадавшая была госпитализирована с инсультом.