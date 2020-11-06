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Спасатели нашли женщину, у которой в лесу произошел инсульт

07.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Информация о том, что вблизи деревни Козельщина потерялась местная жительница, поступила в МЧС ночью в четверг. На ее поиски сразу же выехали спасатели.

Пропавшую искали кинологи с собаками, группы на квадроциклах, запускался квадрокоптер. Ближе к вечеру 5 ноября женщину нашли, вынесли из леса и передали медикам скорой. Пострадавшая была госпитализирована с инсультом.

 
 
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Сотрудники МЧС нашли женщину, которая пропала в лесу по дороге в магазин. Смотрите на видео кадры, снятые в Минском районе.
 
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