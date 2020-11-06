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Солдатов-срочников начали увольнять в запас

07.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Во всех гарнизонах Беларуси началось увольнение в запас военнослужащих, чья служба подошла к концу, сообщили в пятницу в эфире телеканала СТВ.

Особо отличившихся солдат и сержантов награждают ценными подарками и памятными сувенирами. Осенняя демобилизация в воинских частях и соединениях продлится до декабря.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Кроме того, в стране уже идет призывная кампания. Планируется, что в вооруженные силы в этом сезоне отправится около 10 тысяч новобранцев.

В конце октября министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал о дополнительных льготах для военнослужащих и тех, кто отслужил "срочку". Акцент будет сделан на социально-значимые гарантии и в сфере образования, жилищного, медицинского обслуживания. Ряд предложений Минобороны уже реализуется.

Кроме того, "срочникам" теперь можно засчитать период службы в страховой стаж. А после службы молодые люди на льготных условиях могут продолжить образование и имеют первоочередное право на место в студенческом общежитии. При подготовке к поступлению в учебные заведения у призывников также есть льготы, при распределении им предоставляется преимущество выбора работы по специальности.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ранее в Минобороны пообещали дополнительные льготы для военнослужащих и прошедших срочную службу - акцент будет сделан на социально-значимые гарантии.
 
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