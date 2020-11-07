Лукашенко: Запуск новой линии метро – показатель устойчивости Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Музеи под землей не нужны, станции должны быть функциональными и эстетичными. Так сказал Александр Лукашенко сегодня во время открытия третьей ветки минского метро. Это стало подарком для гостей и жителей столицы ко Дню Великого Октября. Президент проехал по маршруту, пообщался с метростроевцами, поделился планами и заветными мечтами, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Национальный колорит, современная архитектура и новые технологии. У каждой станции – своя изюминка. Идея Вокзальной – образ дороги, на Юбилейной – настроение праздника. Сегодня в метро – действительно торжество, а первый пассажир – гость особый, с именным проездным.



Проехать по новой ветке и в новых вагонах для президента – это повод обсудить глобальные вопросы. Лукашенко предлагает постепенно переходить на зеленый вид транспорта – электрический.

«Завтра мы откроем атомную станцию . Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», – сказал Лукашенко.

Новую ветку метро начали строить около семи лет назад. Четыре станции возвели быстро. Хотя дело это затратное. Стоимость одного километра пути обходится государству почти в 90 миллионов долларов.

«Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. Моя мечта – может быть, хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена – кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу», – сказал Лукашенко.

Президент прокатился по маршруту. Хотя даже на перроне есть что посмотреть: панно, инсталляции, а еще необычные защитные стеклянные ограждения вдоль путей. Они открываются вместе с дверями вагона.

В середине 2000-х вопрос, быть или не быть столичному метро, стоял ребром. Лукашенко говорит, что потерять специалистов и метростроевскую школу позволить себе не мог.

«Мне кажется, если ты умеешь все делать – в этом будущее. Углеводороды уйдут, энергию мы найдем, человечество к этому идет. Компетенции, мозги – это главное», – отметил президент Беларуси.

Глава государства пообщался с метростроевцами : поблагодарил и назвал «настоящими созидателями».

«В этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда! Запуск первой очереди новой линии метро – показатель нашей социальной и политической устойчивости. В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают», – отметил Лукашенко.

Каждый день услугами метрополитена в Минске пользуются более 700 тысяч человек. Это треть пассажиропотока. Новая линия его увеличит. Когда построят всю ветку, метро соединит центр города с южными и северными районами столицы.