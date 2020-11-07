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Лукашенко: Запуск новой линии метро – показатель устойчивости Беларуси
07.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Музеи под землей не нужны, станции должны быть функциональными и эстетичными. Так сказал Александр Лукашенко сегодня во время открытия третьей ветки минского метро. Это стало подарком для гостей и жителей столицы ко Дню Великого Октября. Президент проехал по маршруту, пообщался с метростроевцами, поделился планами и заветными мечтами, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Национальный колорит, современная архитектура и новые технологии. У каждой станции – своя изюминка. Идея Вокзальной – образ дороги, на Юбилейной – настроение праздника. Сегодня в метро – действительно торжество, а первый пассажир – гость особый, с именным проездным.
Новую ветку метро начали строить около семи лет назад. Четыре станции возвели быстро. Хотя дело это затратное. Стоимость одного километра пути обходится государству почти в 90 миллионов долларов.
Президент прокатился по маршруту. Хотя даже на перроне есть что посмотреть: панно, инсталляции, а еще необычные защитные стеклянные ограждения вдоль путей. Они открываются вместе с дверями вагона.
В середине 2000-х вопрос, быть или не быть столичному метро, стоял ребром. Лукашенко говорит, что потерять специалистов и метростроевскую школу позволить себе не мог.
Глава государства
Каждый день услугами метрополитена в Минске пользуются более 700 тысяч человек. Это треть пассажиропотока. Новая линия его увеличит. Когда построят всю ветку, метро соединит центр города с южными и северными районами столицы.
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Каждый день услугами метрополитена в Минске пользуются более 700 тысяч человек.
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