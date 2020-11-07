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Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
Источник материала: Навiны
В субботу, 7 ноября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы.
Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха в регионах:
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В субботу, 7 ноября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы.
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