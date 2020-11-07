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Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

07.11.2020 07:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В субботу, 7 ноября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы.

Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
Фото pixabay.com

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +10..+12°C;
  • Витебск +8..+10°C;
  • Гомель +9..+11°C;
  • Гродно +9..+11°C;
  • Могилев +9..+11°C;
  • Минск +9..+11°C.
 
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В субботу, 7 ноября, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы.
 
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