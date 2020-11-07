С «крутыми» номерами - стоянка только на зеленой зоне. Очередная подборка историй с «Доски позора»

Источник материала: Tut.by

На «Доске позора» очередные «цари», которые игнорируют ПДД и плюют на то, что их машины мешают другим ходить. Есть ли на фото автомобили ваших знакомых? Расскажите им, что их нарушения видит вся страна.

Микрорайон Малиновка в Минске. Читатель сфотографировал Mercedes, припаркованный на широком тротуаре на улице Рафиева. Отметим, что и на прилегающих улицах и проспекте Любимова водители ставят автомобили именно так, но ГАИ их не замечает.





В Витебске, на улице Жесткова, возле дома 22 водитель ставит свою машину на пешеходной дорожке. Очевидец сообщил, что такой способ парковки автомобилист использует уже несколько дней подряд.





Этот серебряный седан сфотографировали в Минске на улице Максима Богдановича, 110. С одной стороны авто заблокировал проход в детский сад, с другой стороны перекрыл проход для пешеходов.





Центр Минска, улица Куйбышева, 24. Mercedes с «крутым» номером припарковался прямо на газоне.





Это тоже Минск, только «спальник», улица Сухаревская, 46. Audi припаркован на тротуаре, да еще и перед лестницей, которой пользуются пешеходы. Очевидец подписал фото коротко, но емко и иронично: «Цар!».





С улицы Якубовского, 15 в Минске прислали сразу несколько фото автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Вот этот, например, припарковался на зеленой зоне, под деревьями.





Вызывает недоумение, если водители ставят свои машины с нарушением, когда вокруг полно свободных мест. Так было с этим Geely, который очевидец сфотографировал в Минске, на улице Тикоцкого, 30.





Есть свои «короли» парковки и на улице Шаранговича, 54 в Минске. Стоят на пешеходной дорожке и мешают ходить людям.





В Молодечно, на улице Янки Купалы заставлена вся зеленая зона. Читатель сообщил, что там находится детская площадка, возле которой впритык стоят машины.





Крутой чувак на «бэхе» есть на улице Чепика, 16 в поселке Дружный, Пуховичского района. Вот такую персональную парковку организовал себе автовладелец.





«Доска позора» — это сервис, который позволяет небезразличным гражданам выставить на суд общественности нарушителей ПДД, паркующих свои машины в неположенных местах. Дорогие читатели, присылайте нам фото «паркунов» и подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя.

Напомним, факты нарушений ПДД водителями с «Доски позора» регистрируются в ГАИ, по ним будут проводить проверку. За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.22 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 27 рублей).