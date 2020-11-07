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Битва за золото? В Солигорске «Шахтер» примет БАТЭ

07.11.2020 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лишь три тура осталось до завершения чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге, а это означает, что сейчас соседи по турнирной таблице бьются не за три, а за шесть (как принято говорить) очков.

Битва за золото? В Солигорске «Шахтер» примет БАТЭ
Фото с сайта livesport.ru

В 27-м туре сразу три матча подобного накала. Однако большее внимания сегодня будет приковано к Солигорску, где на местном «Строители» сойдутся главные претенденты на золото.

Программа тура:  

06.11.

  • «Ислочь» — «Минск»   — 3:4;
  • «Витебск» — «Рух» — 0:0.

07.11.

  • «Смолевичи» — «Неман» (начало в 13:00);
  • «Слуцк» — «Городея» (15:00);
  • «Динамо» (Бр) — «Торпедо-БелАЗ» (17:00);
  • «Шахтер» — БАТЭ (19:00).

08.11.

  • «Белшина» — «Энергетик-БГУ» (13:00);
  • «Славия» — «Динамо» (15:00).

Турнирная таблица пока выглядит так:

  1. БАТЭ — 53;
  2. Шахтер — 52;
  3. Динамо (Бр) — 48;
  4. Неман — 47;
  5. Торпедо-БелАЗ — 47;
  6. Динамо (Мн) — 45;
  7. Ислочь — 44;
  8. Рух — 41;
  9. Минск  — 37;
  10. Витебск — 35;
  11. Энергетик-БГУ — 35;
  12. Славия — 33;
  13. Городея — 27;
  14. Слуцк — 27;
  15. Белшина — 21;
  16. Смолевичи — 14.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Лишь три тура осталось до завершения чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге, а это означает, что сейчас соседи по турнирной таблице бьются не за три, а за...
 
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