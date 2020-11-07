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Битва за золото? В Солигорске «Шахтер» примет БАТЭ
Источник материала: Навiны
Лишь три тура осталось до завершения чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге, а это означает, что сейчас соседи по турнирной таблице бьются не за три, а за шесть (как принято говорить) очков.
В 27-м туре сразу три матча подобного накала. Однако большее внимания сегодня будет приковано к Солигорску, где на местном «Строители» сойдутся главные претенденты на золото.
Программа тура:
06.11.
07.11.
08.11.
Турнирная таблица пока выглядит так:
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Лишь три тура осталось до завершения чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге, а это означает, что сейчас соседи по турнирной таблице бьются не за три, а за...
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