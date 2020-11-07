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Фонды помощи BY_help и BYSOL удовлетворили около 2,8 тыс. заявок

07.11.2020 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Действующие в интернете фонд помощи репрессированным BY_help и специализирующийся на помощи уволенным по политическим мотивам и бастующим фонд BYSOL удовлетворили около 2,8 тыс. заявок нуждающихся, сообщили на онлайн-пресс-конференции 6 ноября организаторы инициатив.

Фонды помощи BY_help и BYSOL удовлетворили около 2,8 тыс. заявок

По словам руководителя BY_help Алексея Леончика, фонд собрал более 3 млн долларов США. Помощь выплачена более чем 2 тыс. заявителей. Точную сумму помощи он не назвал.

Через фонд BYSOL удалось собрать более 2,8 млн долларов. Глава инициативы Андрей Стрижак сообщил, что удовлетворено более 750 заявок на сумму более 1,3 млн евро (более 1,6 млн долларов).

В свою очередь директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) юрист Ольга Смолянко обратила внимание на невозможность легальной работы подобных фондов в Беларуси. Отсутствует законодательство, которое касалось бы вопросов благотворительности, при этом существует ряд ограничений на получение помощи от корпоративных жертвователей и индивидуальных предпринимателей.

«Законодательство не регулирует многие моменты, касающиеся технических аспектов получения пожертвованных средств. В связи с этим у проверяющих органов есть огромное поле для различного толкования законодательства», — отметила Смолянко.

По ее словам, в последнее время неправительственные организации часто сталкиваются с проверками и запросами на предоставление информации о получении безвозмездной и благотворительной помощи со стороны Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и милицейских структур по борьбе с оргпреступностью.

 
 
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Действующие в интернете фонд помощи репрессированным BY_help и специализирующийся на помощи уволенным по политическим мотивам и бастующим фонд BYSOL удовлетворили...
 
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