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Непростой тест. Хорошо ли вы помните мемы, появившиеся за время протеста
Источник материала: Tut.by
За последние три месяца в Беларуси появилось множество новых мемов, связанных либо с протестами, либо с их участниками. 42.TUT.BY предлагает проверить, хорошо ли вы помните крылатые фразы и образы, родившиеся из действий белорусов.
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Проверьте, насколько хорошо вы помните события и людей последних месяцев.
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