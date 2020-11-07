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Непростой тест. Хорошо ли вы помните мемы, появившиеся за время протеста

07.11.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последние три месяца в Беларуси появилось множество новых мемов, связанных либо с протестами, либо с их участниками. 42.TUT.BY предлагает проверить, хорошо ли вы помните крылатые фразы и образы, родившиеся из действий белорусов.

 
 
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