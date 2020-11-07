Стоит ли лечиться пивком после пьянки? Нарколог про похмелье и мифы о нем

Источник материала: Onliner Если гуглить «похмелье», поисковик отправит вас в дивные дали к историям про оживляющую сауну, чудодейственный рассол и животворящее пивко. Интернет — клевый. В нем много всего прикольного по любой теме, правда, проверять все равно стоит. Чем мы, собственно, и занялись, отправившись к психиатру-наркологу Анне Тесловой. Доктор с научной точки зрения объяснила, как жить, если вчера было ну очень хорошо, а сегодня ну очень плохо.

Это точно похмелье?

Традиционно в нашем обществе путаются два понятия: похмелье и алкогольный абстинентный синдром (или синдром отмены алкоголя, что звучит понятнее).

Похмелье — это когда человек пьет в больших количествах, организм перестает справляться с переработкой алкоголя, и начинается отравление токсическими веществами. Сравнимо с банальным отравлением несвежей пищей.

Синдром отмены — это посложнее, это уже психическое расстройство. Человек в течение длительного времени пьет, затем прекращает, и организм выдает реакцию. Больше свойственно запойным историям. Похмелье — штука скорее разовая.

Почему тошнит?

Во-первых, потому что во время потребления алкоголя идет повреждение слизистой стенки желудка. Во-вторых, образованные в процессе метаболизации алкоголя вещества действуют как тошнотворные. В-третьих, алкоголь влияет на артериальное давление (может как снижать, так и повышать его), а измененное давление, как правило, вместе с головной болью может вызывать тошноту и, как следствие, рвоту. Вот и получается так себе история. Хотя, по сути, организм пытается очиститься.





Почему болит голова?

Вспоминаем продукты отравления, которые влияют не только на рвоту. Плюс происходит процесс, который принято называть обезвоживанием. Но вообще, механизм тут более сложный. Называется гиповолемия. Это перераспределение жидкости. Человек становится отечный, в тканях вода есть, а в сосудах ее мало. Мозг недополучает кислород — голова болит. Ну, и пресловутое изменение артериального давления.

Перераспределение жидкости влияет и на легендарный «сушняк». Неприятные ощущения во рту с утра — результат действия всех химических веществ, которые появились в организме после веселого вечера.

Плюс надо понимать, что именно пил человек. Более чистые спиртные напитки содержат меньше примесей. Их действие условно мягче. Хотя момент скользкий. Доктор отмечает, что не существует какого-то классификатора алкоголя по степени последствий. Понятно, что контрафактная водка может содержать кучу примесей, которые не принесут организму никакой пользы. Но и дорогое марочное вино — это дубильные вещества и танин. Они вызывают головную боль и сушняк. Правда, дорогого вина в большинстве случаев много вы не выпьете.

Что влияет на похмелье?

Состав алкоголя, его количество, наличие либо отсутствие закуски. Физиологические способности конкретного организма. В общем, делать прогнозы или выводить какие-то средние значения точно не получится.

Привычное сравнение большого и маленького в плане габаритов человека здесь тоже не работает. Логично, что в одинаковой позиции маленький напьется быстрее. Но надо понимать, как оба пьют, что оба пьют, как долго оба не пили до застолья. Есть понятие толерантности организма к алкоголю. Если человек пьет постоянно, то тренирует на это свое тело, которое все больше и больше учится перерабатывать алкоголь. Это и есть рост толерантности, а также один из признаков зависимости.





Исходя из этого — еще один вопрос: бывают ли люди, не испытывающие похмелья? Надо понимать, что способности у организмов разные, но принцип действия более-менее одинаковый. Так что похмелье свойственно всем.

Другое дело, что может настать момент, когда похмелье просто пропадает. Это история про злоупотребление. Расходуются ферменты, системы организма привыкают. Вот тут происходит замена похмелья на синдром отмены.

Откуда плохое настроение?

Алкоголь, как и все психоактивные вещества, влияет на выработку нейромедиаторов. А они отвечают за настроение, сон, мотивацию, общительность. Алкоголь способствует массовому выделению нейромедиаторов в головном мозге. Потому большинство людей и раскрепощаются, когда выпивают.

Воздействие алкоголя дает организму понять: «О, мне не надо самому выделять нейромедиаторы». И процесс их производства в достаточном количестве останавливается. В итоге застолье заканчивается, организм уже не выделяет нейромедиаторы. Вот и спрашивается: а чему радоваться-то? Приятные вещи вроде вкусного завтрака, красивого вида уже не вызывают выделения нейромедиаторов в достаточном количестве — как следствие, мы не ощущаем радости.

Так что основные признаки зависимости — это повышение толерантности, потребление алкоголя, несмотря на очевидные вредные последствия, сильное, порой непреодолимое желание к приему алкоголя и, как следствие, нарушение настроения и сна, тревожность.





Как вернуть настроение?

Банально: снизить количество потребляемого алкоголя и уменьшить частоту его потребления. Специалисты советуют понаблюдать за собой. Если настроение не возвращается в течение некоторого времени после пьянки (недели две), возможно, это маячок. Надо изучить себя на предмет каких-то расстройств. Речь здесь необязательно про алкоголизм. Иногда непонятно, что является причиной, а что — следствием. Как вариант, излишнее употребление может простимулировать депрессия.

Опохмел работает?

Работает в моменте из-за описанных выше причин. Алкоголь стимулирует выработку нейромедиаторов, симптомы похмелья либо уменьшаются, либо исчезают. Это временное. Это не лечение. Это замкнутый круг, который усугубляет состояние.

К слову, чувство вины, которое зачастую испытывает похмельный человек, замешано на том же тесте. Нейромедиаторы снижены. Ну, и не надо исключать, что на фоне злоупотребления человек действительно способен делать стыдные вещи. Так что чувство неприятное, но логичное.

А можно моментально справиться с похмельем?

Если запланировать алкоголь, то можно минимизировать последствия. Условно, если на работу в девять, а ты выпивал до четырех, то на утреннем совещании быть свежим вряд ли получится. Примерно в этом моменте тебя накроет похмелье. Не пить на каждый тост, пропускать. Мешать алкоголь с водой, запивать. Еда — более легкая, не в больших количествах. Иначе организм запутается, кого перебарывать в первую очередь — кучу еды или алкоголь.

Сигареты усугубляют похмелье?

Усугубляют. Идет гипоксия: вдыхая табачный дым, человек лишает себя части кислорода. Плюс отравляется веществами, которые содержатся в сигаретах. Еще надо учитывать, что, выпивая, люди, как правило, курят больше.





Чем лучше бороться с похмельем?

Из стандартных средств — обильное питье и активированный уголь. Но никто не говорит о быстром решении проблемы. Есть истории про аспирин и цитрамон или другие лекарства. Многие средства включаются в метаболизм. Печень начинает думать: кого бы переработать — алкоголь или таблетки? Но доктор говорит, что лучше уточнить, что не так-то, и в соответствии с состоянием принимать лекарства. Если совсем плохо, то стоит обратиться к врачам.

Но! Важно: все зависит от организма. Кто-то действительно «снимается» банальным углем с водой. «Смекта», прочие сорбенты — они дают результат почти всегда.

Дальше про фольклорные вещи. Рассол может восполнить дисбаланс микроэлементов. Пить трехлитровую банку не стоит. Не панацея. Минералка действует лучше и тоже содержит микроэлементы. Алкоголь стимулирует мочеотделение. Микроэлементы вымываются.

Пиво — нет. Безалкогольное пиво — скорее тоже нет, потому как не всегда оно произведено из натуральных компонентов. Кефир — ни да, ни нет, глобальных исследований не проводилось. Тут все персонально. Супчик — скорее да. Простимулируется работа желудочно-кишечного тракта, организм получит питательные элементы.





Чай или кофе — индивидуально. Смысл действия — в кофеине, который бодрит. Душ — хороший вариант, он расслабляет и отвлекает. Говорят, еще нужно быстро сменить одежду, в которой вы были на вечеринке.

Сауна — очень спорно. Вывести все токсины из организма все равно не получится. Тренировка — очень сомнительно. Подобных исследований не проводилось.

Все похмельные средства, которые продаются в аптеках, должны быть изучены по составу. Надо учитывать, есть ли противопоказания, каков ваш опыт приема подобных средств. Капельница ставится только в ситуациях, когда нарушена возможность приема каких-то лекарств самостоятельно, есть неукротимая рвота или обезвоживание. Сама по себе капельница не спасает: важны лекарства, которые вводятся через нее.

В интернете еще советовали клизмы. Но на это наш доктор отреагировала смехом: «Вопрос пристрастий».

Как снять перегар?

Чистить зубы, ополаскивать рот, покупать жвачку — ничего не произойдет. Алкоголь все равно продолжает расщепляться в организме. Легкие тоже участвуют в этом процессе. Так что лучшее средство в борьбе с перегаром — время. Если получится заснуть — вообще отлично.

Фольклор вредит?

Надо понимать, что по большей части в обществе у похмелья есть некое народное одобрение: мол, процесс-то нормальный. Хотя медики с этим не согласны. Любое потребление алкоголя — это вред. Потребление с похмельем — свидетельство перебора и вреда для организма.