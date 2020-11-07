«В сети все врут». Странный любовный треугольник в интернет-чате закончился виртуальным сексом и реальным убийством

Источник материала: Onliner «Высокая горячая блондинка» и «Морпех-снайпер» встретились в 2005 году в одном из интернет-чатов. Тогда, как и теперь, сеть была отличным местом для встреч не обремененных отношениями людей. Хотя что уж тут лукавить: часто ни брак, ни уже существовавшие романтические узы не становились преградой для искателей приключений и новых сердечных переживаний.

Интернет обеспечивает определенный уровень безопасности, создавая ощущение защищенности: встречи и беседы проходят на удалении друг от друга, а с вербальной агрессией можно справиться разными способами — да хоть уйти в игнор. На первых этапах…

В мае 2005 года Томас Монтгомери проводил на сайте Pogo (к тому моменту игровой площадкой уже владела Electronic Arts) немало времени, где был известен под псевдонимом MarineSniper. В качестве фото он взял собственный снимок, на котором он весь такой молодой, привлекательный, в военной форме. В биографии Томас описал себя как отслужившего в Ираке офицера — сердца женщин от такого начинают биться сильнее.





В профиле Джесси, выбравшей себе псевдоним Talhotblond, было указано, что она 18-летняя девушка. Очевидно, она не смогла пройти мимо парня-красавца, и с ее подачи завязалось знакомство. Томми (так он представился девушке) решил не раскрывать некоторые подробности своей жизни: например, то, что ему 46 лет, фото профиля старое, он женат и у него двое детей. Вместо этого Томас притворился 18-летним парнем — открытым, добрым, классным — таким, наверное, он и был лет 30 назад.

По этическим соображениям некоторые фотографии изменены

В армии он действительно служил, а в разговоре с Джесси намекнул, что участвовал в секретных операциях, «о которых нельзя говорить», рассказал о том, как выполнял опасные задания, будучи военным снайпером. Позже выяснилось, что это правда: Томас действительно учился на стрелка. Отличие реальности от рассказа в том, что в боевых действиях парень не участвовал.

Что касается Джесси, она также оказалась не «просто девушкой». Во время регулярных онлайн-бесед, которые длились часами, Talhotblond рассказала о себе: играет в софтбол в школьной команде, ходит в бассейн, родом из Западной Вирджинии. В подтверждение своих слов прислала несколько фото — поначалу вполне обычных. Томас, в свою очередь, ответил взаимностью, отправив собственные фотографии, где он в форме, но 30-летней давности.

Постепенно виртуальные отношения становились все более откровенными, флирт перерос в нечто большее, Джесси присылала откровенные фото. «С провокационными позами» — так называл их сам Монтгомери позже. Он также признавался: «Эти отношения стали более реальными, чем настоящая реальность, я был полностью поглощен ими». «Она была для меня как наркотик», — говорил Томас о своей пассии.

Парочка по почте обменивалась мелкими подарками, письмами, полными обожания, они даже созванивались. Видимо, приходилось идти на ухищрения, чтобы скрыть взрослый голос, — но тогда об идеальной связи речи не шло, это не было проблемой.

Наступил очередной этап отношений, которые оставались в рамках интернет-мирка — Джесси и Томми попробовали виртуальный секс. Мужчина, по его словам, влюбился по уши. Тем более в реальной семейной жизни у него были проблемы: интимные отношения с супругой остались где-то далеко в прошлом. А созданный в интернете мир позволял еще и отвлечься от реальных проблем (с работой также не все было гладко). Тем не менее он отдавал отчет в своих действиях, осознавая, что перенести отношения в реальность не получится: он 46-летний мужчина, а не молодой пехотинец с фотографий. Он решил ограничиться виртуальными отношениями.

Все могло благополучно завершиться, когда об интрижке узнала супруга Томаса Синди. Она обнаружила один из подарков, присланных по почте ее мужу от Джесси, и решила донести до девушки всю правду, кем на самом деле является этот человек.

Синди написала Джесси письмо, вложив в него семейную фотографию, на которой были и две дочери Томаса (их, по словам соседей, он очень любил). «Давай я представлю тебе людей на фотографии… Мужчину в центре зовут Том, мы женаты с 1989 года… Ему 46 лет… Не верь всему, что пишут в интернете», — напутствовала она в конце послания.



Фото, которое Синди, жена Томаса, отправила «Джесси» в письме. Фото: dailymail.co.uk

Но Синди, как и Томас, не знала, что за именем Джесси скрывается вовсе не 18-летняя девушка, а ее мать Мэри. Она точно так же устала от «неудобной» жизни, завести реальные отношения 45-летней женщине мешал избыточный вес — все свободное время она проводила дома. Отдушиной стал интернет, где она завела учетную запись Talhotblond, используя информацию и снимки собственной дочери.

Обиженная на Томаса, Мэри решила отомстить виртуальному любовнику. Нет никого коварнее обманутой женщины… Она нашла в интернете коллегу Монтгомери — 22-летнего Брайана Баррета, обитавшего на форумах под ником Beefcake. Мэри не стала растягивать процесс, быстро перейдя к флирту, причем сделав это так, чтобы Томас узнал о ее новом увлечении (для Брайана и Тома она, как вы помните, оставалась все той же Джесси).



Мэри и ее дочь Джесси. Фото: Social Catfish

«Брайан заплатит за это кровью», — пообещал Том своей «юной» виртуальной любовнице.

С этого момента все пошло наперекосяк. Конфликт начал набирать обороты и вышел за пределы троицы — его начали обсуждать везде. Джесси придерживалась своей легенды, оставаясь для Баррета невинной девушкой, Баррет в эту сказку верил и осуждал 46-летнего коллегу — вместе с Мэри в облике Джесси они выставляли взрослого мужчину в сети педофилом.

В подтверждение были опубликованы дата его рождения и современные снимки. Противостояние активно подогревалось новой «парой». А как-то Брайан, будучи на работе, заявил так, чтобы услышало как можно больше людей: Джесси окончательно выбрала его.

Новый «любовник» Джесси (Мэри) решил расставить все точки над «i» и собрался навестить подружку дома — вопреки ее требованию не делать этого. Прознав про это, 15 сентября 2006 года Томас Монтгомери приехал к дому Брайана Баррета и убил его, сделав три выстрела (вероятно, из снайперской винтовки).



Слева направо: молодой Томас, реальный Томас на момент задержания и Брайан Баррет. Фото: web.bookstruck.in

Полиции не потребовалось много времени, чтобы раскрутить историю, любовный треугольник вскрылся практически моментально. На входе в дом «Джесси», с которой копы хотели немедленно побеседовать, их уже ждала Мэри — к удивлению полиции, она стала одной из участниц конфликта. Женщина сразу призналась, что за именем дочери в сети скрывалась она сама, и именно она вводила мужчин в заблуждение.

Тогда же выяснилось: Томасом и Брайаном круг ее виртуальных любовников не ограничивался. Настоящая Джесси, чьи фото и видео рассылала мать, была не в курсе многочисленных романов Мэри.

Прошедший вскоре суд доказал вину Томаса, и он был приговорен к 20 годам тюрьмы. Прокуроры пытались найти способ отправить за решетку и Мэри, однако подходящих для этого законов не оказалось (по крайней мере в штате Нью-Йорк) — она осталась на свободе. Кроме того, по ее словам, она контролировала Тома в сети, сдерживая его от общения с возможными юными жертвами.



Томас в 2012 году во время тюремного заключения. Фото: ABC News

Собственную семью Мэри потеряла: последовал развод с мужем, а Джесси отказалась от общения с матерью, которая не стала извиняться перед своим ребенком. Семья Брайана Баррета пыталась продвинуть петицию, в которой требовала создать прецедент для защиты общества от людей, подобных Мэри, но на тот момент успеха в этом не добилась.

Монтгомери несколько лет назад подавал прошение о досрочном освобождении, однако комиссия отклонила его.

История кажется столь невероятной, что по ее мотивам были сняты два фильма: документальный Talhotblond, а также телевизионный с аналогичным названием с Кортни Кокс в качестве режиссера. Также эта драма легла в основу театральных постановок.

Сейчас о ней практически все забыли, хотя наверняка что-то подобное (без фатальных последствий) происходит повсеместно.

Источники: Daily Mail , Huffington Post , The Daily Beast , ABC News , SMDP

Читайте также: